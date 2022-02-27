Радіо Свобода Weekly: Путін діє за сценарієм Сталіна

Зимова війна: Путін діє за сценарієм Сталіна



Перші ж дні після нового нападу Росії на Україну нагадують про іншу війну, яку Кремль розпочав у 1939 році – війну проти Фінляндії. Ця війна увійшла до історії як «зимова війна». Втім, і війна з Україною розпочалася у 2022 році наприкінці зими. Читайте статтю політичного оглядача Віталія Портникова у рубриці «Точка зору».

Війна: санкції проти Росії, атаки на Київ та Харків, російські полонені

Орієнтовно 4300 російських військових загинули за три дні воєнної агресії Росії проти України, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. У Росії визнали загибель лише одного російського військового в Україні – кадрового офіцера. Країни заходу посилюють санкції проти Росії, а Росія запрошує Україну на переговори в Білорусь. Минулої ночі найзапекліші бої тривали на Київщині та Харкові. Що відбуваєтья в Україні – говоримо і показуємо в програмі Свобода Live.

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США, Велика Британія, ЄС та Канада відключать Росію від SWIFT – спільна заява



Сполучені Штати, Велика Британія, ЄС та Канада 26 лютого, на третій день широкомасштабного нападу Росії на Україну, – вирішили заблокувати доступ Росії до міжнародної платіжної системи SWIFT. Про це йдеться у спільній заяві країн.

Цей крок став наступним у переліку санкційних заходів, якими Захід та світове співтовариство намагається змусити Кремль зупинити війну проти України.

Санкції, які також передбачають обмеження міжнародних резервів російського Центрального банку, будуть імплементовані у найближчі дні.

Напад Росії на Україну з окупованого Криму



Війна. Росія атакує Україну з Донбасу, Криму та північного напрямку.

Проросійська влада Криму заявляє про запуск води для Криму в найближчий час. У п'ятницю, 25 лютого, українські військові розгромили колону російської військової техніки, яка наступала з окупованого Криму. Відповідне відео розлетілося соцмережами. Російська військова техніка зайшла в місто Геніченськ 24 лютого.

Із Чорного моря РФ здійснила пуск крилатих ракет морського базування «Калібр» по території України. Угруповання Повітряних сил ЗС України відбивають удари Росії та веде оборонну операцію й утримує зайняті позиції вздовж всієї лінії розмежування.

Про все це дивіться у програмі Радіо Свобода «Крим.Реалії»

4 день: оборона міст



Йде 4-й день повномасштабної атаки Росії на Україну, коли армія РФ продовжує штурм українських міст. Донбас.Реалії оновлює інформацію з міст України, щоб ви були в курсі загальної картини.

У результаті російської атаки згорів найбільший у світі літак «Мрія»

У результаті повітряної атаки російських військ на аеропорт у Гостомелі під Києвом був спалений один із найбільших та найпотужніших літаків у світі українського виробництва АН-225 «Мрія». Про це Радіо Свобода повідомили два поінформованих джерела на підприємстві «Антонов» та підтвердив міський голова міста Бучі.

Державний концерн «Укроборонпром» повідомив, що на відновлення українського літака Ан-225 «Мрія» знадобиться понад три мільярди доларів.

Як підтримують Україну?

«Стоп путінському терору»: у світі протестують проти війни в Україні

Світ протестує проти війни в Україні. У Європі та Азії люди вийшли на мітинги, протестуючи проти російського вторгнення в Україну. Гасла мітингарів: «Стоп путінському терору», «Руки геть від України», «Стоп російській агресії», «Ні війні в Україні». Дивіться ↓



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