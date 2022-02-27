Голова Харківської ОДА: контроль над Харковом – «повністю наш»

Харків перебуває під контролем українських сил, Збройні сили, Нацполіція і тероборона проводять «повну зачистку міста» від російських військових, повідомив на своїй сторінці у телеграмі голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

«Російський ворог – абсолютно деморалізований. Безпосередньо у Харкові, кидаючи посеред дороги ворожу техніку, українським військам здаються цілі групи по 5-10 осіб. Як тільки бачать хоча б одного представника ЗСУ – здаються», – написав він.

За словами Синєгубова, в області станом на зараз: Чугуїв – повністю контрольований українськими військами, «українські прапори – на всіх адмінприміщеннях».

«Наступ російського агресора триває у Липецькому напрямку, Вовчанському та Бєлгородському. Фіксуємо окремі колони російської техніки. Збройні сили України на своїх позиціях ведуть активну боротьбу», – додав він.

Вранці Синєгубов повідомив, що легка техніка російських військових прорвалася у Харків, у тому числі і в центральну частину міста, і на вулицях міста тривають бої. Він закликав цивільних жителів залишатися вдома, не перебуватися містом.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».