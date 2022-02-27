Данілов: ЗСУ розшукують колону техніки РФ із літерою V, яка їде в бік Києва

Українські військові розшукують колону російської техніки, позначену літерою V, яка рухається у бік Києва, повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

«Наголосимо! Це особливо небезпечні терористи, які прибули в Україну зі спеціальним завданням. Техніка рухається в бік Києва. Дуже важливо. Звертаємося до всіх громадян Київської області і Києва! Всі, хто бачив, зафіксував, знає місце перебування цієї колони, терміново надати дані українським захисникам, або за можливості не дозволити їх подальше переміщення», – повідомив секретар РНБО 27 лютого.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».