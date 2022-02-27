ОП про наступ РФ: активних наступальних дій немає, було 2 спроби

За добу військова ситуація навколо України суттєво не змінилася, російські війська не роблять активних наступальних дій, зафіксовані дві спроби: у напрямку Харкова і на околицях Києва, повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

«Протягом доби військова обстановка навколо України змінилася не суттєво. Противник деморалізований, вони не роблять активних наступальних дій. Зранку було лише дві спроби: невелике скупчення противника (8-12 автомобілів) намагалося пройти вглиб Харкова, їх оточили і вже наполовину знищили. Не вірте жодним закидам, що Харків атакують, Харків упав», – сказав Арестович 27 лютого.

Щодо ситуації у Києві й області, то, за його словами, вранці російські війська намагалися просунутися у напрямку міст Буча, Гостомель, Ірпінь, але потрапили «під потужний артилерійський і ракетний удар ЗСУ.

«Противник дезорганізований, і наразі лише невеликі його сили намагаються провести розвідку у напрямку Ірпеня. ЗСУ контролюють ситуацію», – сказав радник голови ОП.

Окрім того, він повідомив, що до боротьби з російськими військами підключилися місцеві жителі, і «частину російських БМД спалили коктейлями Молотова прямо в Бучі».

На південному фронті, за словами Арестовича, зараз без нових просувань російських сил. Не спостерігається просування ані у напрямку Енергодару, ані у напрямку Запоріжжя, ані Маріуполя, додав він.

За словами представника ОП, те, що до Гомеля у Білорусі прибула російська делегація для ведення переговорів «з військової точки зору означає лише одне: вони втратили ініціативу і зараз не здатні до продовження активних бойових дій».

Окремо щодо ситуації в Харкові, де вранці повідомили про прорив у місто легкої техніки військових РФ, голова ОДА Олег Синєгубов заявив, що поки «триває знищення» російських сил, цивільному мирному населенню заборонено виходити на вулиці і пересуватися транспортом.



«Усі помічені особи будуть негайно затримуватися та перевірятися на причетність до участі диверсійних груп. Залишайтеся вдома та в укриттях на час повного знищення російського ворога в місті Харків», – наголосив Синєгубов.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».