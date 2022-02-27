Російська техніка прорвалася до Харкова, тривають бої – голова ОДА

Легка техніка російських військових прорвалася у Харків, у тому числі і в центральну частину міста, на вулицях міста тривають бої, повідомив голова Харківської ОДА, керівник обласної військово-цивільної адміністрації Олег Синєгубов.

«Збройні сили України ліквідовують ворога. Цивільне населення просимо не виходити на вулиці міста… Бої тривають в центрі міста і прилеглих територіях… Жителі Харкова, не виходьте з укриттів, не пересувайтеся транспортом», – написав Синєгубов у телеграмі.

Він також наголосив, що жоден боєць ЗСУ не склав зброю. «Усі українські військові на своїх бойових позиціях, захищаємо рідну Харківщину і знищуємо ворога. Росія активно розповсюджує фейк про те, що в Харківській області затриманий 302-й зенітний полк. Це фейк», – додав він.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».