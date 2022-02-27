Рада безпеки ООН збирається на екстрене засідання щодо резолюції проти вторгнення Росії

Рада безпеки ООН планує 27 лютого провести екстрене засідання, щоб вирішити, чи передавати резолюцію проти вторгнення Росії в Україну на розгляд Генеральної асамблеї.

Росія 25 лютого заблокувала цей крок своїм вето під час голосування в Раді Безпеки.

Постійні члени Ради безпеки ООН Росія, США, Велика Британія, Франція і Китай мають право вето.

Але голосування 27 лютого буде процедурним заходом, тобто лише дев’ять із 15 членів мають дати згоду. Не допускається накладення вето, тому, ймовірно, документ потрапить у Генасамблею.

Під час невдалого голосування 25 лютого, на яке Росія наклала вето, Китай, Індія та Об’єднані Арабські Емірати утрималися. Решта 11 членів проголосували «за».

Це буде четверте засідання Ради безпеки за минулий тиждень через російську агресію в Україні.

Засідання заплановане на 15:00 за місцевим часом у Нью-Йорку.

26 лютого президент України Володимир Зеленський звернувся до генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша з проханням забрати в Росії право голосу в Раді безпеки ООН.

Раніше Верховна Рада України закликала виключити Російську Федерацію з Ради безпеки Організації Об’єднаних Націй.