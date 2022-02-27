США повідомили про 54 млн дол додаткової гуманітарної допомоги Україні

Сполучені Штати Америки ухвалили рішення про надання майже 54 мільйонів доларів додаткової гуманітарної допомоги народу України, повідомив у твітері держсекретар США Ентоні Блінкен.

«Ця допомога дає можливість гуманітарним організаціям підтримувати громадян України, які вже потребують допомоги, і тих, хто нещодавно постраждав від неспровокованого та невиправданого нападу Росії», – написав Блінкен.

Напередодні президент США Джо Байден ухвалив рішення про негайне виділення Україні 600 мільйонів доларів термінової військової допомоги. З цих коштів – 250 мільйонів доларів – на загальну допомогу і 350 млн – на військову. Також Білий дім звернувся до Конгресу за згодою на виділення 6,4 мільярдів доларів на підтримку України – з них 3,5 млрд дол – на оборону.