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США повідомили про 54 млн дол додаткової гуманітарної допомоги Україні

Держсекретар США Ентоні Блінкен

Сполучені Штати Америки ухвалили рішення про надання майже 54 мільйонів доларів додаткової гуманітарної допомоги народу України, повідомив у твітері держсекретар США Ентоні Блінкен.

«Ця допомога дає можливість гуманітарним організаціям підтримувати громадян України, які вже потребують допомоги, і тих, хто нещодавно постраждав від неспровокованого та невиправданого нападу Росії», – написав Блінкен.

Напередодні президент США Джо Байден ухвалив рішення про негайне виділення Україні 600 мільйонів доларів термінової військової допомоги. З цих коштів – 250 мільйонів доларів – на загальну допомогу і 350 млн – на військову. Також Білий дім звернувся до Конгресу за згодою на виділення 6,4 мільярдів доларів на підтримку України – з них 3,5 млрд дол – на оборону.

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