Чехія направила потяги для біженців до кордону між Україною та Польщею

Два гуманітарні потяги для біженців направила чеська залізниця до польського міста Перемишль, що на кордоні з Україною. Сполучення запустили за співпраці з польським партнером-перевізником, повідомляється на сайті залізниці Чехії.

Обидва потяги вирушили до кордону з Україною напередодні, 25 лютого. Поїзди складаються з 13 вагонів.

«Кожен з цих поїздів може запропонувати приблизно 900 місць при максимальній заповненості», – ідеться в повідомленні чеського перевізника.

Перший гуманітарний потяг відправився з Перемишля о 9-й ранку 26 лютого в місто Богумін, що на сході країни, звідки наявне сполучення на інші території Чеської Республіки. Другий потяг залишається в Перемишлі і використовуватиметься в оперативному режимі відповідно до подальшого розвитку гуманітарної ситуації.

Раніше в Польщі біля кордону з Україною розгорнули 9 пунктів прийому біженців. Вони працюють у містах Дорогуськ, Долгобичів, Зосин та Гребенне на Люблінщині і біля Корчова, Медики, Будомєж та Кросьценко на Підкарпатті. Додатковий дев’ятий пункт також будують на залізничному вокзалі в Перемишлі.