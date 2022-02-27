«Укрзалізниця» вивезла 23 вагони-цистерни пального з нафтобази у Василькові, в яку влучила ракета

«Укрзалізниця» повідомляє, що вивезла 23 вагони-цистерни пального з нафтобази у Василькові на Київщині, обстріляної російськими військами.

«Залізничники оперативно відреагували на ситуацію і врятували надважливе пальне для оборони нашої країни. Дякуємо нашому машиністу та складачу поїздів за мужність і залізні нерви», – йдеться в повідомленні УЗ у телеграмі.

Пожежа на нафтобазі під Васильковом спалахнула вночі проти 27 лютого внаслідок обстрілів російських військ, повідомила очільниця міста Наталія Баласиневич.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.