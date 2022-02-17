Верховна Рада тимчасово передала храм Кримської єпархії в Сімефрополі в державну власність

Народні депутати підтримали постанову про передачу будівлі Кафедрального собору святих рівноапостольних князя Володимира та княгині Ольги, розташованого в окупованому Сімферополі, в державну власність.

За документ проголосував 271 парламентар, проти – жоден, 12 утрималися, 52 – не голосували.

Згідно з постановою, майновий комплекс площею в 1 475,7 квадратних метра, розташований у Сімферополі, переходить із власності Автономної республіки Крим у державну власність.

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Це рішення пояснюють тиском фактичної російської влади на Кримську єпархію і зокрема – на архієпископа Сімферопольського і Кримського Української православної церкви (Православної церкви України) Климента.

«Кримська єпархія УПЦ (ПЦУ) єдина з релігійних громад на півострові відмовилась від «перереєстрації» релігійної громади відповідно до незаконних вимог Російської Федерації, що, в свою чергу, стало однією з причин переслідування вірян, священнослужителів УПЦ (ПЦУ) та членів їх сімей», – зазначають автори документу в пояснювальній записці.

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Постанова доручає Кабінету міністрів здійснити відповідні заходи для передачі храму в державну власність України.

У серпні 2020 року Верховний суд Росії відмовився переглянути рішення про виселення громади Православної церкви України з Кафедрального собору святих рівноапостольних князів Володимира та Ольги в Сімферополі. Також Православну церкву України зобов’язали знести храм у Євпаторії.