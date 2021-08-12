«Це межує з божевіллям». Навіщо в Криму викликають до суду настоятеля монастиря ПЦУ?

У Криму архімандрита Даміана, настоятеля монастиря Святого Димитрія Солунського Кримської єпархії Православної церкви України (ПЦУ), викликають до суду. Напередодні російські силовики змусили архімандрита перервати ранкове богослужіння, яке він проводив у монастирі. Тепер на настоятеля чекає судовий розгляд. Чого очікувати від суду над служителем Кримської єпархії Православної церкви України? Навіщо Росія переслідує представників ПЦУ та інших релігійних конфесій у Криму? Про це в матеріалі Крим.Реалії.

Про виклик до суду архімандрита Даміана повідомили телефоном. Редакція Крим.Реалії має аудіозапис цієї бесіди, яку архімандрит передав представнику Крайової ради українців Криму Андрію Щекуну, а той, у свою чергу, надав його нам.

«Весь світ із цим не згодний»

Під час телефонної розмови архімандрита повідомляють, щодо нього «надійшов адмінматеріал за частиною 4 ст. 26 КпАП; судове засідання призначене на 17 серпня на 10:00: Білогірськ вул. Чобан-Заде, 26, 4 поверх, 32 судова дільниця».

З правопорушенням не згодний! Весь світ із цим не згодний. ООН з цим не згодна!

При цьому архімандрит Даміан попереджає співрозмовника, що здійснює запис телефонної розмови, та ставить додаткові запитання.

‒ Що мені мати з собою? Пару білизни, сухарі, так?

‒ Паспорт.

‒ Паспорт ‒ і все, так?

‒ Ви з правопорушенням згодні?

‒ Звичайно, не згодний! Весь світ із цим не згодний. ООН з цим не згодна!

‒ Я зрозумів. Значить, на засіданні розповісте, як є.

На момент публікації цього матеріалу Крим.Реалії не вдалося отримати коментар настоятеля монастиря Святого Димитрія Солунського Кримської єпархії Православної церкви України архімандрита Даміана.

Напередодні російські силовики з «Центру боротьби з екстремізмом» зайшли в монастир Святого Димитрія Солунського Кримської єпархії ПЦУ, розташований у селі Балки Білогірського району та змусили архімандрита Даміана перервати ранкове богослужіння. Вони оголосили, що «молитва здійснювалася в невідповідності з російським законодавством».

Копію протоколу про адміністративне порушення №153644, складену відносно служителя церкви, оприлюднила Прокуратура АРК та Севастополя, яка 10 серпня повідомила про відкриття кримінального провадження проти російських силовиків за зрив служби у кримському монастирі.

Православна церква України назвала черговим актом насильства дії російських силовиків. За інформацією ПЦУ, цей монастир «є однією з семи громад Православної церкви України, які продовжують богослужіння й діють в умовах російської окупації Криму, тоді як до захоплення півострова тут було зареєстровано понад 40 українських православних громад».

У Росії заперечують випадки переслідування за релігійною ознакою вірян у Криму. Посольство Росії у США в лютому 2021 року заявило про «втручання законодавців США в релігійні справи в Криму». У відомстві висловили переконаня, що ця тема використовується в політичних цілях.

У МЗС Росії 9 серпня наголосили, що російська сторона подала меморандум у Міжнародний суд ООН щодо справи «Україна проти Російської Федерації», в якому, за твердженням російського міністерства, «спростовуються українські інсинуації про нібито дискримінацію українців і кримських татар, які живуть у Криму».

«Це межує з сатанинським божевіллям»

Митрополит Сімферопольський та Кримський Православної церкви України в Криму Климент у коментарі Крим.Реалії назвав «обурливим беззаконням та аморальністю» дії російських силовиків, які зірвали ранкове богослужіння в монастирі Святого Димитрія Солунського в Білогірському районі, а також виклик у підконтрольний суд Росії настоятеля монастиря архімандрита Даміана.

Священника, ченця судитимуть за те, що він вдома у себе молиться! Це що за безумство таке?

«Те, що відбулося за останній тиждень, це обурливе беззаконня й обурлива аморальність... Коли під час богослужіння вриваються до церкви, заходять у вівтар, виганяють всіх людей на вулицю ‒ це вже межує просто з якимось сатанинським божевіллям. Прийшли представники управління боротьби з екстремізмом, склали акт. Священникові інкримінували те, що він «незаконно займається місіонерською діяльністю». По-перше, територія, куди вони увірвалися ‒ приватна: це будинок, розділений на дві частини: в одній частині живе священник, в іншій ‒ священник молиться. По суті, увірвалися у приватний будинок без будь-яких дозвільних документів. Це однаково, якби хтось увірвався в чиюсь квартиру й почав вказувати: що і як йому робити вранці. Наступного дня зателефонували вже з суду, судові пристави попередили, що 17-го числа буде суд. Священника, ченця судитимуть за те, що він вдома у себе молиться! Це що за безумство таке?» ‒ наголосив митрополит.

Митрополит Климент також повідомив Крим.Реалії, що за всіма фактами переслідування настоятеля монастиря Святого Димитрія Солунського архімандрита Даміана, а також з приводу дій силовиків під час ранкового богослужіння в монастирі, «адвокати складають відповідні заяви до Європейського суду з прав людини».

Сотні тисяч рублів штрафів ‒ за віру?

Російські силовики поки публічно не коментували ні припинення богослужіння в монастирі, ні виклик архімандрита Даміана до суду. Згідно з інформацією, оприлюдненою на сайті підконтрольного Росії Білогірського райсуду, адміністративні справи в судовій дільниці №32 розглядає мировий суддя Станіслав Романович Новиков.

За російським законодавством, дію якого Росія поширює також на анексований Крим, частина 4 статті 5.26 «Кодексу про адміністративні правопорушення» передбачає «здійснення місіонерської діяльності з порушенням вимог законодавства про свободу совісті, свободу віросповідання та релігійні об'єднання». Порушення цієї статті загрожує адміністративним штрафом у розмірі від п'яти до п'ятдесяти тисяч рублів.

Голова Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник повідомила Крим.Реалії, що після 2014 року використання статті «про місіонерську діяльність» стало поширеною практикою у російських силовиків для переслідування як окремих вірян, так і різних релігійних громад у Криму. Виклик до суду архімандрита Даміана вона назвала «новим прикладом переслідування представників ПЦУ» на території анексованого півострова.

Це спосіб адміністративного тиску на ПЦУ, коли використовують таку формалістську статтю

«Це спосіб адміністративного тиску на ПЦУ, коли використовують таку формалістську статтю. Найчастіше за нею переслідують, наприклад, якщо будь-які обряди проходять або не у приміщенні, або у приміщенні, не зареєстрованому як релігійна споруда. Це суто формалістські вимоги до релігійних громад. Наприклад, нібито книги роздавали в недозволеному місці, або книжка не зареєстрована в будь-якому російському реєстрі. Таким чином це дає можливість чинити тиск на представників Православної церкви України [в Криму]», ‒ пояснила вона.

Скрипник наголосила, що за інформацією Кримської правозахисної групи, у 2020 році статтю «про місіонерську діяльність» російські силовики в Криму широко використовували проти вірян різних конфесій та релігійних організацій. Йдеться і про парафіян Кримської єпархії ПЦУ, і про мусульман, баптистів, послідовників «Свідків Єгови», а також представників інших релігійних течій.

За її словами, тільки за 2020 рік кримські віряни, яких визнавали винними за статтею 5.26 КоАП Росії, виплатили в загальній сумі близько 560 тисяч рублів штрафів. А загалом з 2014 до 2020 року Кримська правозахисна група зафіксувала більше як 1 млн 455 тисяч рублів штрафів, присуджених вірянам.

«Це виклик усьому світу: як ми захистимо українців у Криму?»

Представник Крайової ради українців Криму Андрій Щекун у коментарі Крим.Реалії назвав «неприпустимими» дії російських силовиків у Криму, спрямовані на переслідування Кримської єпархії ПЦУ. Він нагадав про рішення підконтрольного Росії суду про знесення храму в Євпаторії та розірвання договору оренди у випадку з кафедральним собором святих рівноапостольних князів Володимира та Ольги в Сімферополі.

Це знищення ще одного храму Православної церкви України в Криму

«Це не просто виклик архімандрита Даміана в Білогірський суд, це цілеспрямоване знищення ще одного храму Православної церкви України в Криму. Це ще один напрямок діяльності окупаційної силової системи, мета якої ‒ знищити всі храми [ПЦУ], які продовжують здійснювати свою релігійну діяльність у Криму», ‒ наголосив Андрій Щекун.

При цьому представник Крайової ради українців Криму висловив сподівання, що про переслідування Росією Кримської єпархії ПЦУ говоритимуть на міжнародному саміті «Кримська платформа».

На «Кримській платформі» має бути вироблена чітка позиція: як захищати українську ідентичність у Криму

«Сьогодні є незаконна анексія, окупація Криму. Дії агресора є протиправними, їх необхідно розглядати в Міжнародних кримінальних судах. Тому важливо не просто «бути стурбованим», не просто констатувати факти, а діяти ‒ усім міжнародним товариством. Вважаю, що на саміті «Кримська платформа» має бути вироблена чітка позиція: як ми будемо захищати українців, українську ідентичність, українську церкву в Криму, де зараз [відбувається] масове знищення нашої ідентичності. Це виклик всьому світові: як ми захистимо українців у Криму?» ‒ наголосив Щекун.

В офісі організації підготовки міжнародного саміту повідомили редакцію Крим.Реалії, що факти утиску українців і Православної церкви України в анексованому Криму обговорюватимуть під час експертних дискусій «Кримської платформи».

Ми також звернулися до Православної церкви України з проханням прокоментувати виклик до підконтрольного Росії Білогірського суду настоятеля монастиря Святого Димитрія Солунського архімандрита Даміана, однак на момент публікації редакція не отримала відповіді від пресслужби ПЦУ та заступника голови управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ, архієпископа Чернігівського й Ніжинського Євстратія (Зорі). У разі, якщо коментарі будуть надані, їх буде опубліковано.

«Дозвольте людям молитися!»

Інформація про тиск на монастир Святого Димитрія Солунського та його настоятеля архімандрита Даміана викликала широку реакцію як на материковій частині України, так і за її межами.

Дозвольте людям молитися! Крим ‒ це Україна

Посольство США в Києві висловило підтримку парафіянам Православної церкви України в Криму і виступило за свободу віросповідання.

«Ми підтримуємо вірян Православної церкви України в Криму, де російські силовики зірвали недільну службу в Білогірському районі під вигаданим приводом. Ми завжди будемо підтримувати свободу віросповідання, вільну від зовнішнього впливу. Дозвольте людям молитися! Крим ‒ це Україна», ‒ йдеться в заяві посольства у твітері.

Міністерство закордонних справ України виступило із заявою, в якій засудило дії російських силовиків і наголосило на неприпустимості переслідувань жителів Криму за релігійною ознакою.

Продовження Кремлем політики переслідування української православної спільноти в Криму спрямоване на стирання української ідентичності

«Розглядаємо цей крок як черговий доказ системної репресивної політики держави-окупанта, спрямованої на витіснення ПЦУ з окупованого півострова. Продовження Кремлем політики переслідування української православної спільноти в Криму спрямоване на стирання української ідентичності на тимчасово окупованих територіях і є частиною політики утисків усіх релігійних громад у Криму, непідконтрольних Москві», ‒ повідомили в МЗС України.

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України оголосили, що підготували санкційний пакет щодо осіб, які переслідують ПЦУ в Криму, й очікують, що «його ухвалення Кабінетом міністрів відбудеться найближчими днями».

У Росії поки публічно не коментували заяви українських міністерств.

Прокуратура АРК та Севастополя відкрила кримінальне провадження «за фактом незаконного перешкоджання здійсненню релігійного обряду на території тимчасово окупованого півострова (ч. 1 ст. 180 КК України)». У відомстві наголосили, що це «є прямим порушенням норм міжнародного гуманітарного права й черговим підтвердженням дискримінації та тиску на єдину українську релігійну громаду в Криму».

Довідка: За інформацією міністерства культури України, на початок 2014 року в Криму працювало 2220 релігійних організацій (2083 ‒ в АРК і 137 ‒ в Севастополі). Серед них парафії, громади, духовні школи та монастирі. Ці релігійні організації належали як мінімум до 43 різних церков і конфесій.

Після 2014 року в Криму та Севастополі стало вдвічі менше релігійних організацій, що належать до різних конфесій. За інформацією за 2021 рік, їх кількість скоротилася з 2220 до 907, а кількість деномінацій (різноманітності типів релігійних організацій ‒ ред.) зменшилася з 43 до 20, повідомив адвокат, керівник проєкту JustCraft Сергій Заєць.

Посол США в ОБСЄ Джеймс Гілмор говорив у 2020 році, що Росія переслідує в анексованому Криму майже всі релігійні організації, окрім Російської православної церкви.