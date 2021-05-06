Крим і сумління: УПЦ (МП) мовчить про переслідування ПЦУ в Криму

(Рубрика «Точка зору»)

Кримські правозахисники продовжують фіксувати погіршення ситуації зі свободою совісті на анексованому Росією півострові. Кримська правозахисна група виступила із заявою, в якій мовиться про систематичні порушення свободи віросповідання. Як приклад наводяться репресивні дії російської влади щодо мусульман і протестантів. Із протестантами зараз, до речі, воюють і в Росії.

У мусульманські громади теж регулярно приходять із обшуками за підозрою в радикальних настроях, але в Криму це має особливий характер у порівнянні з Кавказом і Поволжям. Репресивними діями в мечетях влада, схоже, не просто хоче домогтися лояльності духовенства, а й сприяти поступовому вигнанню кримських татар із рідної землі. Кремль не може дозволити собі розкоші діяти з розмахом Сталіна і Берії, тому, думаю, і застосовує добре знайомі чекістські прийоми.

Кремль своїми діями на півострові заганяє цих людей у справжнісіньке гетто

Про те, що відбувається в Криму з громадою Православної церкви України, можна і не нагадувати. Ми кожен день отримуємо свідчення обурливого нехтування правами вірян цієї церкви. Російська православна церква не наважилася змінити межі власної канонічної території після окупації Криму Росією, тому Крим залишився в формальній юрисдикції Української православної церкви (Московського патріархату). Зрозуміло, що сама ця релігійна організація і в духовному, і в політичному сенсі залишається під ефективним контролем патріарха Кирила, тому формальне збереження парафій у Криму за УПЦ мало що змінює.

Але все ж патріарх Кирило не наважився змінити юрисдикцію цих парафій, а у російської влади, схоже, вистачає бажання і ресурсів боротися з останніми кількома священниками Православної церкви України на землі Криму. І при цьому про ці переслідування говорять тільки правозахисники та журналісти. Священники УПЦ (МП), що мають можливість користуватися всіма привілеями людей, які духовно обслуговують парафіян у демократичній державі, про страждання своїх братів у вірі на півострові чомусь мовчать. Мовчать і на материковій Україні, мовчать і в самому Криму…

А якщо згадати, що більшу частину парафіян ПЦУ в Криму становлять українці за національністю, які бажають молитися рідною мовою, або просто люди, які не стали громадянами Росії після окупації, то вийде, що Кремль своїми діями на півострові заганяє цих людей у справжнісіньке гетто. Позбавляє свободи совісті, позбавляє власності ‒ як це відбувається із землею на прибережних територіях Криму.

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода і Крим.Реалії

Оригінал публікації – на сайті Крим.Реалії

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