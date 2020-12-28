Кримсько-татарський рух заявляє про переслідування мусульман в окупованому Криму

Ветерани кримськотатарського національного руху напередодні вироків у «білогірській справі Хізб ут-Тахрір» вимагають відпустити фігурантів цієї справи та висловлюють невдоволення переслідуванням мусульман у Криму. Російська сторона обвинувачення вимагає для фігурантів цієї справи терміни ув'язнення від 13 до 19 років.

«Ми висловлюємо вимагаємо негайно звільнити цих хлопців та всіх ув'язнених, яких з 2014 року ця держава (Росія – ред.) почала закривати у в'язниці. Звільнити їх всіх і повернути їх усіх в сім'ї свої! До нашої вимоги, я думаю, приєднаються всі люди, які тверезо мислять», – йдеться у відеозаяві, що є в розпорядженні Крим.Реалії.

Вони вважають, що звинувачення проти фігурантів справи – «бездоказове і базується на свідченнях прихованих свідків, яких «ніхто не бачив», вигаданих імен і за показаннями одного-двох слідчих, які звинувачують цілу групу мусульман у тероризмі.

«Ми знаємо, що вони не скоювали цих вчинків, які спрямовані проти людства, проти свободи особи, проти волі громадян... вони не могли здійснювати такі протиправні вчинки», – сказано в повідомленні.

28 грудня у Старому Криму активіст вийшов на пікет на підтримку фігурантів білогірської «справи Хізб ут-Тахрір».

Після ранкових обшуків 10 червня 2019 року в будинках кримських татар в Алуштинському, Білогірському та Сімферопольському районах затримано 8 чоловіків: Руслана Нагаєва, Ельдара Кантимірова, Руслана Месутова, Ленура Халілова, Разу Омерова, Енвера Омерова, Айдера Джеппарова та Ескендера Сулейманова.

ФСБ Росії заявила, що слідчі заходи проходять в рамках кримінальної справи за ст. 205.5 (організація або участь у діяльності терористичної організації) і стосуються релігійної організації «Хізб ут-Тахрір».

Українські правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження через проведення російськими силовиками обшуків у Криму.

МЗС України висловили протест у зв'язку з арештами в Криму, а також закликали посилити політичний, економічний і санкційний тиск на Росію.

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