В окупованому Судаку російські силовики прийшли у дім кримськотатарського активіста

В окупованому Судаку російська поліція прийшла в будинок кримськотатарського активіста Рефата Камілова. Як повідомляє «Кримська солідарність», він виїжджав на апеляційний суд у справі кримських татар в Москву у липні 2019 року і був затриманий співробітниками московської поліції.
На активіста склали адміністративний протокол. Пізніше, після розгляду матеріалів справи у суді, оштрафували. Раніше з цього приводу його вже відвідували співробітники правоохоронних органів, але 21 грудня вони прийшли знову – шукати «нелегалів».
«21 грудня до мене приходили співробітники поліції. Записали мої дані і сказали, що шукають нелегалів. Цікавилися тим, які у мого сусіда нелегали працюють і живуть. Чому вони прийшли з цим до мене – незрозуміло. Це вже другий раз. Перший раз був, коли їздив до Москви на суд на підтримку своїх співвітчизників і був затриманий. Приходили нібито до злочинця. Це моє право – поїхати і висловити мирний протест. Я, звичайно, обурений цим. Навіщо вони приходять і розпитують, мені поки незрозуміло. Загалом, створюють своєрідний психологічний вплив», – розповів активіст.
Публічних коментарів російської поліції з приводу візиту в будинок Камілова немає, зазначає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.
Кримські «справи Хізб ут-Тахрір»
Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії та в окупованому нею в 2014 році Криму. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у 2003 році, включивши до списку об’єднань, названих «терористичними».
Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їхнє переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокати зазначають, що переслідувані у цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці та кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам. Міжнародне право забороняє запроваджувати на окупованій території законодавство держави-окупанта.
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