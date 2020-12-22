В окупованому Судаку російські силовики прийшли у дім кримськотатарського активіста

В окупованому Судаку російська поліція прийшла в будинок кримськотатарського активіста Рефата Камілова. Як повідомляє «Кримська солідарність», він виїжджав на апеляційний суд у справі кримських татар в Москву у липні 2019 року і був затриманий співробітниками московської поліції.

На активіста склали адміністративний протокол. Пізніше, після розгляду матеріалів справи у суді, оштрафували. Раніше з цього приводу його вже відвідували співробітники правоохоронних органів, але 21 грудня вони прийшли знову – шукати «нелегалів».

«21 грудня до мене приходили співробітники поліції. Записали мої дані і сказали, що шукають нелегалів. Цікавилися тим, які у мого сусіда нелегали працюють і живуть. Чому вони прийшли з цим до мене – незрозуміло. Це вже другий раз. Перший раз був, коли їздив до Москви на суд на підтримку своїх співвітчизників і був затриманий. Приходили нібито до злочинця. Це моє право – поїхати і висловити мирний протест. Я, звичайно, обурений цим. Навіщо вони приходять і розпитують, мені поки незрозуміло. Загалом, створюють своєрідний психологічний вплив», – розповів активіст.

Публічних коментарів російської поліції з приводу візиту в будинок Камілова немає, зазначає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

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