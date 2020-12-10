У Криму продовжено арешти шістьом фігурантам сімферопольської «справи Хізб-ут-Тахрір»

Підконтрольний Росії Верховний суд Криму ще на місяць, до 14 січня 2021 року, продовжив термін утримання шістьом фігурантам другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» – цивільному журналісту Ремзі Бекірову, активістам Фарходу Базарову, Шабану Умерову, Джемілю Гафарову, Раіму Айвазову і правозахиснику Ризі Ізетову. Про це повідомило громадське об’єднання «Кримська солідарність» з посиланням на адвокатів.

Захисники повідомили, що вважають це рішення безпідставним, оскільки сторона обвинувачення в своїх доводах про необхідність продовження арешту спиралася на припущення, що підсудні можуть зникнути або вплинути на свідків.

Також повідомляється, що всі судові засідання проходили в закритому режимі, попри клопотання захисників про допуск слухачів, представників ЗМІ та родичів.

Співробітники ФСБ, МВС Росії і Росгвардіі 27 березня провели в Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, в тому числі представників громадського об'єднання «Кримська солідарність». Всього затримано 24 особи, у тому числі цивільні журналісти Осман Аріфмеметов, Рустем Шейхаліев, Ремзі Бекіров.

27 і 28 березня Київський райсуд Сімферополя заарештував всіх затриманих.

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір засудив арешт активістів «Кримської солідарності» і цивільних журналістів. Він закликав до їх негайного звільнення з СІЗО.

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що ці заклики представника ОБСЄ викликають «подив».

Правозахисний центр «Меморіал» визнав політв'язнями 24 кримськотатарських активістів, затриманих російськими силовиками 27 березня в Криму.