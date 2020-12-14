Суд продовжив арешт фігуранту сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Аметову

У понеділок, 14 грудня, суд продовжив арешт фігуранту другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Енверу Аметова. Про це громадській ініціативі «Кримська солідарність» повідомив адвокат Рефат Юнус.

«До початку судового процесу нами було заявлено ряд клопотань. Зокрема, було клопотання про проведення відкритого засідання. Також було заявлено клопотання про ведення аудіопротоколу судового процесу. Крім того, було заявлено клопотання про застосування при розгляді даного питання до Аметова положень норм 4-ї Женевської конвенції, як політичному в’язню. Судом були вислухані наші клопотання, але у їх задоволенні було відмовлено», – повідомив адвокат.

Як зазначається, попереднє слідство у справі Енвера Аметова завершили. Матеріали кримінальної справи з обвинувальним висновком направили до органів прокуратури для ухвалення рішення. На думку прокуратури, необхідність утримання Аметова в умовах ізоляції обумовлена тим, що, перебуваючи на волі, кримський татарин спробує сховатися від органів слідства і надалі від суду, або зможе перешкодити будь-яким чином провадженню у кримінальній справі.

Юнус назвав рішення суду про продовження арешту Аметова до 14 січня «очікуваним».

27 березня 2019 року російські силовики провели в Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, у тому числі активістів громадського об’єднання «Кримська солідарність». Загалом було затримано 24 активісти за звинуваченням в участі у забороненій в Росії та анексованому Криму організації «Хізб ут-Тахрір».