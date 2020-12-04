Палата представників вимагає від Росії звільнити «громадян України з незаконно анексованого Криму»

Палата представників Конгресу США схвалила резолюцію з вимогою звільнити утримуваних у Росії політичних в’язнів, у тому числі «громадян України з незаконно анексованого Криму». Текст резолюції опублікований на сайті Конгресу.

У документі говориться, що Палата представників засуджує практику позбавлення волі за політичними мотивами та вимагає від влади Росії звільнення осіб, визнаних політв’язнями, зокрема, правозахисним центром «Меморіал». У резолюції наводиться кілька конкретних прізвищ – це колишній співробітник компанії ЮКОС Олексій Пічугін, активісти Костянтин Котов і Анастасія Шевченко, журналіст Ігор Рудников (він уже перебуває на волі), дослідник сталінських репресійц Юрій Дмитрієв і засуджений у зв’язку з діяльністю забороненої в Росії релігійної організації «Свідки Єгови» Денніс Крістенсен.

У резолюції міститься заклик до всіх представників США на переговорах із Росією порушувати тему політв’язнів. Також у ній міститься заклик застосовувати «акт Магнітського» або інші санкційні закони до осіб, відповідальних за незаконне позбавлення волі людей в Росії.

Резолюції Конгресу мають рекомендаційний характер.

У списку політв’язнів «Меморіалу» фігурує понад 300 людей, більшість із них – засуджені за релігійними мотивами, через членство в релігійних організаціях, визнаних у Росії екстремістськими. Йдеться, зокрема, про організацію «Хізб ут-Тахрір», яка до спроби анексії Криму в 2014 році діяла на законних в Україні підставах.