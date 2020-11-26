У кримчанина Абдуллаєва, якого утримують в ШІЗО російської колонії, підтвердився COVID-19 – рідні

У фігуранта сімферопольського «справи Хізб ут-Тахрір» Теймура Абдуллаєва, якого у листопаді помістили на 10 діб в штрафний ізолятор у російській колонії, позитивний тест на COVID-19. Про це повідомляє матір кримчанина Діляра Абдуллаєва.

«Тест на COVID-19 підтвердився! Я в замішанні! Моторошно уявити з такою смертельною хворобою в ШІЗО! Це злочин! Хворого на коронавірус замість надання термінової невідкладної медичної допомоги з усіма симптомами цієї страшної хвороби висилають в ШІЗО на 10 діб, де відсутні елементарні людські умови, як собака викинутий вмирати!» – написала вона у фейсбуці.

За інформацією Абдуллаєвої, зі штрафного ізолятора її сина мають випустити 27 листопада. Вона сподівається, що його переведуть у медсанчастину чи в попередню камеру, де він зможе отримати лікування.

Підтвердження даної інформації з колонії Башкортостану, де перебуває кримчанин, немає.

Раніше Абдуллаєва близько п’яти місяців знаходився в штрафному ізоляторі, після чого його перевели в камеру зі строгими умовами утримання.

Верховний суд Росії 24 грудня 2019 року змінив вирок фігурантам «справи Хізб ут-Тахрір» (перша сімферопольська група). Терміни ув’язнення для кримчан зменшили на 6 місяців.

Таким чином, Узеїр Абдуллаєв отримав 12 років і 6 місяців ув’язнення, Рустем Ісмаїлов – 13 років і 6 місяців, Еміль Джемаденов – 11 років і 6 місяців, Айдер Саледінов – 11 років і 6 місяців. Теймур Абдуллаєв після перегляду вироку отримав 16 років і 6 місяців колонії, при цьому для нього передбачений адміністративний нагляд строком на 1 рік і 4 місяці.

Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону виніс вирок фігурантам цієї справи в червні 2019 року.

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку з цими вироками і закликало посилити санкційний тиск на Росію.