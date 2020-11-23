Скарга у «справі Веджіє Кашка» відправлена у ЄСПЛ – адвокат

Адвокат Микола Полозов повідомив про скерування до Європейського суду з прав людини скарги на відмову Слідчого комітету Росії про порушення кримінальної справи за фактом смерті ветерана кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка.

«Боротьба за справедливість щодо Веджіє Кашка триває. Вичерпавши всі можливості в рамках російської юрисдикції, рідні Веджіє Кашка звернулися до Європейського суду з прав людини. Скарга вже направлена туди пару тижнів тому. Очікуємо комунікацію суду. Я переконаний, незважаючи на всі складності, на протидію російської репресивної системи, на всі ці спроби «не здати своїх», винні в загибелі цієї героїчної жінки опиняться на лаві підсудних і правда переможе», – повідомив Полозов у фейсбуці.

На початку року адвокат повідомляв, що Слідком Росії відмовив у задоволенні його скарги на відмову в порушенні кримінальної справи у «справі Веджіє Кашка». Пізніше підконтрольний Росії Київський районний суд в Сімферополі і Верховний суд Криму відхилили скарги адвоката на відмову проводити перевірку за фактом загибелі ветерана кримськотатарського національного руху.

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23 листопада 2017 року померла 82-річна Веджіє Кашка. Ветеран кримськотатарського національного руху стала свідком спецоперації російських силовиків у Криму, коли ті затримали в одному з кафе Сімферополя чотирьох кримських татар Казима Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача і Бекіра Дегерменджі, звинувативши їх у вимаганні великої суми у громадянина Туреччини.

За офіційними даними ФСБ, під час затримання Кашка стало зле. Жінці викликали «швидку», але вона померла дорогою до лікарні. Активіст кримськотатарського національного руху Наріман Джелял стверджує, що громадянин Туреччини, через якого затримали групу активістів, вкрав гроші сім’ї Веджіє Кашка.

7 квітня 2019 року підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя виніс вирок фігурантам «справи Веджіє Кашка», обвинуваченим у вимаганні коштів. Руслана Трубача, Бекіра Дегерменджі і Казіма Аметова засудили до 3 років умовно, з випробувальним терміном 3 роки. Асану Чапуху суд призначив покарання у вигляді 3,5 років умовно, з випробувальним терміном 3 роки. Бекір Дегерменджі, Асан Чапух, Казім Аметов і Руслан Трубач не визнали свою провину.​

27 січня підконтрольний Кремлю Київський райсуд Сімферополя змінив запобіжний захід фігурантам «справи Веджіє Кашка» Бекіру Дегерменджи, Казіму Аметову і Руслану Трубачу та відправив їх під домашній арешт.

Після анексії в Криму фактична російська влада практикує масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв'язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».