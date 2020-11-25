Двох фігурантів справи «Хізб ут-Тахрір» вивезли з Криму до Росії, місце перебування ще одного невідоме – адвокат

Двох фігурантів справи «Хізб ут-Тахрір» – Рустема Сейтмеметова та його племінника Османа Сейтумерова – вивезли з анексованого Криму в СІЗО у Ростові-на-Дону. Про це «Кримській солідарності» повідомив адвокат Назім Шейхмамбетов.

За його словами, інформації про те, де перебуває третій фігурант справи – Сейтумер Сейтумеров – поки немає. Згідно з інформацією активістів, 20 листопада адвокат Едем Семедляєв повідомив, що заарештованих кримчан відправили з СІЗО Сімферополя в Ростов-на-Дону у сусідній Росії.

Інформації від пенітенціарної системи Росії щодо місця перебування кримчан немає.

5 листопада 2020 року у Південному окружному військовому суді відбулося попереднє слухання у справі третьої бахчисарайської групи «Хізб ут-Тахрір», а на 19 листопада було призначено перше судове засідання для розгляду справи по суті. Однак суд відклав його через недоставлення підсудних.

11 березня в будинках кримських татар розпочалася низка слідчих заходів, ініційованих співробітниками ФСБ Росії. Провели сім обшуків, затримано 5 осіб: Енвер Мустафаєв, Сейтумер Сейтумеров (історик – ред.), Осман Сейтумеров, Амет Сулейманов, Рустем Сейтмеметов. Їх відвезли у відділок ФСБ.

Усім затриманим інкримінується стаття 205.5 Кримінального кодексу Росії (Організація діяльності терористичної організації та участь у діяльності такої організації).

Прокуратура і Нацполіція АР Крим та Севастополя почали кримінальне провадження через обшуки російських силовиків у Бахчисараї та Бахчисарайському районі 11 березня. Пізніше у відомстві повідомили про відкриття ще одного кримінального провадження – за фактом затримання кримських татар після обшуків.

У Міністерстві закордонних справ України висловили «рішучий протест» у зв’язку з обшуками 11 березня.