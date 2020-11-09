Затриманому у вихідні на адмінкордоні з Кримом українцеві оголосили підозру у «державній зраді» – прокуратура

Базована у Херсоні прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Севастополя повідомила, що у вихідні при перетині адмінкордону з анексованим Кримом був затриманий українець, який підозрюється у державній зраді та сприянні окупаційній владі при обшуках у справах «Хізб ут-Тахрір».

«7 листопада 2020 року на КПВВ «Каланчак» при спробі виїзду на тимчасово окуповану територію півострова Крим затримано громадянина України, який систематично надавав допомогу окупаційним правоохоронцям при проведенні численних незаконних обшуків і затримань громадян у так званих справах «Хізб ут-Тахрір». Наразі прокуратурою Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, спільно з СВ ГУ СБУ в Автономній Республіці Крим (з дислокацією в м. Херсон) вказаному громадянину України повідомлено про підозру у вчиненні державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років», – йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, підозрюваний з 2012 року обіймав посаду начальника управління транспорту та авіації «Державного акціонерного товариства «Чорноморнафтогаз». Після окупації Російською Федерацією півострова Крим у 2014 році залишився працювати на підприємстві, яке було незаконно захоплене.

«Підозрюваний систематично забезпечував окупаційних правоохоронців транспортними засобами при проведенні обшуків, а також для конвоювання незаконно затриманих осіб до СІЗО та «Управління ФСБ РФ по Республіці Крим». Як приклад, 27.03.2019 підозрюваний надавав транспортні засоби співробітниками окупаційного «Управління ФСБ РФ по Республіці Крим» для проведення на території м. Сімферополя 25 незаконних обшуків у домоволодіннях кримських татар, за результатами яких затримано 23 особи», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що найближчим часом Херсонський міський суд розгляне клопотання про обрання затриманому запобіжного заходу.

У Прокуратурі АРК і Севастополя не називають прізвища затриманого.