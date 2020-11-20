Трьох фігурантів бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» етапували з Криму в Росію

Фігурантів бахчисарайської «справи Хізб-ут-Тахрір» Османа Сейтумерова, Сейтумера Сейтумерова та Рустема Суйтмеметова етапували з СІЗО Сімферополя до російського Ростову-на-Дону. Про це «Кримській солідарності» повідомив адвокат Едем Семедляєв.

«Сьогодні при спробі отримати доступ до свого підзахисного Сейтумера Сейтумерова у слідчому ізоляторі мені повідомили про те, що всіх трьох – Османа Сейтумерова, Сейтумера Сейтумерова, Рустема Сейтмеметова вчора етапували до Ростова-на-Дону», – розповів адвокат.

5 листопада 2020 року у Південному окружному військовому суді відбулося попереднє слухання у справі третьої бахчисарайської групи «Хізб ут-Тахрір», а на 19 листопада було призначено перше судове засідання для розгляду справи по суті. Однак суд відклав його через недоставлення підсудних.

На сайті Південного окружного військового суду попередньо повідомляють про нову дату засідання –17 січень 2020 року.

11 березня в будинках кримських татар розпочалася низка слідчих заходів, ініційованих співробітниками ФСБ Росії. Провели сім обшуків, затримано 5 осіб: Енвер Мустафаєв, Сейтумер Сейтумеров (історик – ред.), Осман Сейтумеров, Амет Сулейманов, Рустем Сейтмеметов. Їх відвезли у відділок ФСБ.

Усім затриманим інкримінується стаття 205.5 Кримінального кодексу Росії (Організація діяльності терористичної організації та участь у діяльності такої організації).

Прокуратура і Нацполіція АР Крим та Севастополя почали кримінальне провадження через обшуки російських силовиків у Бахчисараї та Бахчисарайському районі 11 березня. Пізніше у відомстві повідомили про відкриття ще одного кримінального провадження – за фактом затримання кримських татар після обшуків.

У Міністерстві закордонних справ України висловили «рішучий протест» у зв’язку з обшуками 11 березня.