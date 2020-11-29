В одній із «справ Хізб ут-Тахрір» захист очікує на попереднє слухання

Захист фігуранта другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Шабана Умерова очікує вручення обвинувального висновку і призначення попереднього слухання. Про це громадському об’єднанню «Кримська солідарність» повідомив адвокат Назім Шейхмамбетов.

Він також додав, що 25 листопада під час слідчих дій було підписано протокол про завершення процесу ознайомлення з матеріалами кримінальної справи, однак його підзахисний не встиг вивчити всі томи.

«Попри те, що Шабан Умеров ознайомився з 39-ма томами кримінальної справи з 57-ми, слідчий ФСБ припинив процес ознайомлення. Під час даної слідчої дії була заявлена низка клопотань, зокрема: про виклик свідків, про залучення письмових доказів, про додаткові допиті, проведенні очних ставок з прихованими свідками і про витребування низки доказів. Підсумки поки нам невідомі», – розповів Шейхмамбетов.

Надалі кримінальну справу передадуть до прокуратури і направлять до суду.

27 березня 2019 року російські силовики провели в Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, у тому числі активістів громадського об’​єднання «Кримська солідарність». Загалом було затримано 24 активісти за звинуваченням в участі у забороненій в Росії та анексованому Криму організації «Хізб ут-Тахрір».

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір засудив арешт активістів «Кримської солідарності» і громадянських журналістів. Він закликав до їх негайного звільнення з СІЗО.

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що ці заклики представника ОБСЄ викликають «подив».

Правозахисний центр «Меморіал» визнав політв’язнями 24 кримськотатарських активістів, затриманих російськими силовиками 27 березня в Криму.