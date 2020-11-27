У США стурбовані примусовим утриманням кримчан у психлікарнях – посол

Посол США в ОБСЄ Джеймс Гілмор висловив стурбованість через примусове доправлення кримчан у психіатричні лікарні. Під час виступу на Постійній раді ОБСЄ у Відні 26 листопада він зазначив, що таким чином Росія переслідує політичних опонентів й активістів на анексованому півострові.

«Ми висловлюємо серйозну стурбованість із приводу зловживань, вчинених Росією щодо кримчан, включаючи використання примусового поміщення до психіатричних установ як форму переслідування і покарання політичних опонентів і активістів; через обшуки в приватних будинках і підприємствах в Криму, що належать кримським татарам; і через застосування тортур для отримання неправдивих зізнань за політично вмотивованими судовими переслідуваннями», – сказав посол.

Він зазначив, що Сполучені Штати закликають Росію припинити агресію проти України і повернути їй контроль над Кримом.

Російське слідство відправляє на проходження примусової судово-психіатричної експертизи всіх фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір». Кримчани близько місяця перебувають у психіатричних лікарнях.

Останній інцидент стався з Олександром Сизиковим – у нього перша група інвалідності, кримчанин у 2009 році втратив зір.

У МЗС України вимагали від Росії звільнення Сизикова. У Представництві президента України в АРК заявили, що мають намір «врятувати його від каральної психіатрії».