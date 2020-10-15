Україна вимагає звільнення політв’язня Сізікова в окупованому Криму – Джапарова

Україна вимагає від Росії звільнення затриманого в окупованому Криму політичного в’язня Олександра Сізікова, наголосила 15 жовтня перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

«Російські репресії в Криму використовують найжорстокіші методи КДБ. Окупанти відправили політв’язня з Криму Олександра Сізікова, інваліда І групи, на психологічну експертизу. Схоже, хочуть, сфабрикувавши вирок за тероричстичну діяльність, відправити його у «психушку», а не звільнити за станом здоров’я», – повідомила Джапарова у твітері.

Росія твердить, ніби Крим увійшов до неї за невизнаними світовою спільнотою результатами влаштованого Кремлем на окупованому українському півострові псевдореферендуму, що суперечив і українському, і міжнародному праву.

Москва переслідує на півострові людей, незгодних з окупацією та спробою анексії Криму, чинить опір спробам України і світової спільноти направити до Криму моніторингові місії визнаних міжнародних організацій.