Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
15 жовтня 2020, Київ 16:07
Новини | Політика

Україна вимагає звільнення політв’язня Сізікова в окупованому Криму – Джапарова

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова

Україна вимагає від Росії звільнення затриманого в окупованому Криму політичного в’язня Олександра Сізікова, наголосила 15 жовтня перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

«Російські репресії в Криму використовують найжорстокіші методи КДБ. Окупанти відправили політв’язня з Криму Олександра Сізікова, інваліда І групи, на психологічну експертизу. Схоже, хочуть, сфабрикувавши вирок за тероричстичну діяльність, відправити його у «психушку», а не звільнити за станом здоров’я», – повідомила Джапарова у твітері.

Росія твердить, ніби Крим увійшов до неї за невизнаними світовою спільнотою результатами влаштованого Кремлем на окупованому українському півострові псевдореферендуму, що суперечив і українському, і міжнародному праву.

Москва переслідує на півострові людей, незгодних з окупацією та спробою анексії Криму, чинить опір спробам України і світової спільноти направити до Криму моніторингові місії визнаних міжнародних організацій.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG