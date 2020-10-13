Доповідь генсекретаря ООН ляже в основу нової резолюції щодо Криму – місія України

Третя доповідь генерального секретаря ООН Антоніу Ґутерріша по ситуації з правами людини на анексованому Кримському півострові ляже в основу проєкту нової резолюції по Криму, повідомило Постійне представництво України в Організації об’єднаних націй.

«Доповідь Генерального секретаря ООН по темі Криму, щойно представлена 3-му комітету Генеральної асамблеї ООС, ясно показує небажання Росії як держави-окупанта виконувати свої міжнародні зобов’язання. Україна представить проєкт резолюції ГА ООН на основі висновків генерального секретаря», – йдеться в повідомленні місії України в твітері.

У третій доповіді генерального секретаря ООН про стан прав людини в Автономній республіці Крим і Севастополі йдеться, зокрема, про тортури і жорстоке поводження з боку співробітників Федеральної служби безпеки, безкарність причетних до насильницьких зникнень людей, втручання в професійну діяльність журналістів, примусові переміщення та депортації з Криму населення.

Попередня доповідь Антоніу Ґутерріша про ситуацію з правами людини в Криму і Севастополі була опублікована в липні цього року.

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На початку липня Верховна комісарка ООН з прав людини Мішель Бачелет, презентуючи доповідь про стан прав людини в Криму, також повідомила, що на півострові продовжують застосовувати тортури і обмежувати свободу слова.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров раніше стверджував, що розмови про порушення прав людини в включеному Криму – це вигадка.