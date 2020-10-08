Генсекретар ООН опублікував третю доповідь про порушення прав людини в анексованому Криму

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш опублікував третю доповідь про ситуацію з правами людини в окупованому Росією Криму. Як повідомляє Моніторингова місія ООН в Україні, доповідь охоплює період з 1 липня 2019 року по 30 червня 2020 року.

Серед інших тем, доповідь містить інформацію про:

тортури і жорстоке поводження з боку співробітників ФСБ Росії та інших правоохоронних органів в окупованому Криму, без залучення до відповідальності ймовірних винних осіб;

безкарність винних осіб, причетних до 43 випадків насильницьких зникнень;

неефективну безоплатну правову допомогу обвинуваченим у кримінальних справах;

неналежні умови утримання та обмежений доступ до медичних послуг в місцях утримання під вартою;

втручання в професійну діяльність журналістів;

втручання підконтрольних Кремлю місцевих органів влади в право на проведення мирних зібрань;

знесення приватних будинків кримських татар без компенсації власникам;

примусових переміщеннях і депортації з Криму, а також переміщення цивільних осіб з Росії до Криму.

Попередня доповідь Антоніу Гутерріша про ситуацію з правами людини в Криму і Севастополі була опублікована у липні цього року.

Раніше місія ООН повідомляла, що російська влада продовжує переміщати ув’язнених з анексованого Криму на територію сусідньої Росії. На початку липня Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет представляючи доповідь про стан прав людини в Криму, також повідомила, що на півострові продовжують застосовувати тортури і обмежувати свободу слова.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров раніше стверджував, що розмови про порушення прав людини в включеному Криму – це вигадка.

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з високим представником Європейського союзу із закордонних справ та безпекової політики Жозепом Боррелем наголосив на необхідності постійного майданчика, де б обговорювалася деокупація Криму.