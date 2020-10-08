Генсекретар ООН опублікував третю доповідь про порушення прав людини в анексованому Криму

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш опублікував третю доповідь про ситуацію з правами людини в окупованому Росією Криму. Як повідомляє Моніторингова місія ООН в Україні, доповідь охоплює період з 1 липня 2019 року по 30 червня 2020 року.
Серед інших тем, доповідь містить інформацію про:
- тортури і жорстоке поводження з боку співробітників ФСБ Росії та інших правоохоронних органів в окупованому Криму, без залучення до відповідальності ймовірних винних осіб;
- безкарність винних осіб, причетних до 43 випадків насильницьких зникнень;
- неефективну безоплатну правову допомогу обвинуваченим у кримінальних справах;
- неналежні умови утримання та обмежений доступ до медичних послуг в місцях утримання під вартою;
- втручання в професійну діяльність журналістів;
- втручання підконтрольних Кремлю місцевих органів влади в право на проведення мирних зібрань;
- знесення приватних будинків кримських татар без компенсації власникам;
- примусових переміщеннях і депортації з Криму, а також переміщення цивільних осіб з Росії до Криму.
Попередня доповідь Антоніу Гутерріша про ситуацію з правами людини в Криму і Севастополі була опублікована у липні цього року.
Раніше місія ООН повідомляла, що російська влада продовжує переміщати ув’язнених з анексованого Криму на територію сусідньої Росії. На початку липня Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет представляючи доповідь про стан прав людини в Криму, також повідомила, що на півострові продовжують застосовувати тортури і обмежувати свободу слова.
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров раніше стверджував, що розмови про порушення прав людини в включеному Криму – це вигадка.
Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з високим представником Європейського союзу із закордонних справ та безпекової політики Жозепом Боррелем наголосив на необхідності постійного майданчика, де б обговорювалася деокупація Криму.
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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