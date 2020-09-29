Київ: прокуратура оголосила в розшук двох підозрюваних в участі в «самообороні Севастополя»

Прокуратура АРК повідомила про підозру і оголосила у розшук двох громадян України, яких підозрюють в участі у незаконному угрупованні «самооборона Севастополя».

«Встановлено, що двоє громадян України, будучи учасниками незаконного збройного формування« самооборона Севастополя», протягом лютого-березня 2014 року несли «службу» на незаконно створеному блокпосту «Гончарне» поблизу Севастополя. Підозрювані під час своєї «служби» здійснювали незаконні перевірки документів громадян, обшук транспортних засобів, а також брали участь в затриманні проукраїнськи налаштованого населення півострова», – мовиться у повідомленні.

За інформацією відомства, кримінальне провадження відкрили за частиною 2 статті 260 КК України (Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань). Санкція інкримінованої статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна або без такого.

Імена та прізвища підозрюваних у відомстві не називають.

Раніше прокурор Автономної Республіки Крим Ігор Поночовний повідомив, що на даний момент ідентифіковано понад тисячу учасників «самооборони Криму».