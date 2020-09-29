Київ: прокуратура оголосила в розшук двох підозрюваних в участі в «самообороні Севастополя»

Прокуратура АРК повідомила про підозру і оголосила у розшук двох громадян України, яких підозрюють в участі у незаконному угрупованні «самооборона Севастополя».
«Встановлено, що двоє громадян України, будучи учасниками незаконного збройного формування« самооборона Севастополя», протягом лютого-березня 2014 року несли «службу» на незаконно створеному блокпосту «Гончарне» поблизу Севастополя. Підозрювані під час своєї «служби» здійснювали незаконні перевірки документів громадян, обшук транспортних засобів, а також брали участь в затриманні проукраїнськи налаштованого населення півострова», – мовиться у повідомленні.
За інформацією відомства, кримінальне провадження відкрили за частиною 2 статті 260 КК України (Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань). Санкція інкримінованої статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна або без такого.
Імена та прізвища підозрюваних у відомстві не називають.
Раніше прокурор Автономної Республіки Крим Ігор Поночовний повідомив, що на даний момент ідентифіковано понад тисячу учасників «самооборони Криму».
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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