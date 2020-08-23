Київ: суд відправив під домашній арешт підозрюваного в участі у «самообороні Криму»

Голосіївський районний суд Києва відправив під домашній арешт ялтинця Олександра Расшивалова, якого українські правоохоронні органи підозрюють в участі в «самообороні Криму», повідомили проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії в прокуратурі АРК.

«Встановили й ідентифікували, знайшли очевидців: його впізнали і підтвердили, що дійсно ця особа була в Ялті й займалася цією діяльністю», – сказав прокурор АРК Ігор Поночовний.

Журналісти Крим.Реалії дізналися, де проживає підозрюваний, але його не було вдома. Також Крим.Реалії зв’язалися з Расшиваловим, однак він від інтерв’ю відмовився.

4 серпня прокуратура АРК повідомила про підозру Расшивалову за статтею «створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань». До цього за місцем проживання підозрюваного в Києві провели обшуки.

Раніше прокурор Автономної Республіки Крим Ігор Поночовний повідомив, що на даний момент ідентифіковано понад тисячу учасників «самооборони Криму».

«Самооборона Криму» з’явилася напередодні анексії півострова і допомагала російській анексії. 11 червня 2014 року підконтрольний Кремлю парламент півострова узаконив цю організацію, ухваливши відповідний закон.

Правозахисники заявляли про причетність цього збройного формування до низки злочинів, значна частина з яких досі в Криму не розкрита.