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23 серпня 2020, Київ 22:31
Новини | Події

Київ: суд відправив під домашній арешт підозрюваного в участі у «самообороні Криму»

4 серпня прокуратура АРК повідомила про підозру Расшивалову за статтею «створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань»

Голосіївський районний суд Києва відправив під домашній арешт ялтинця Олександра Расшивалова, якого українські правоохоронні органи підозрюють в участі в «самообороні Криму», повідомили проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії в прокуратурі АРК.

«Встановили й ідентифікували, знайшли очевидців: його впізнали і підтвердили, що дійсно ця особа була в Ялті й займалася цією діяльністю», – сказав прокурор АРК Ігор Поночовний.

Журналісти Крим.Реалії дізналися, де проживає підозрюваний, але його не було вдома. Також Крим.Реалії зв’язалися з Расшиваловим, однак він від інтерв’ю відмовився.

4 серпня прокуратура АРК повідомила про підозру Расшивалову за статтею «створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань». До цього за місцем проживання підозрюваного в Києві провели обшуки.

Раніше прокурор Автономної Республіки Крим Ігор Поночовний повідомив, що на даний момент ідентифіковано понад тисячу учасників «самооборони Криму».

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«Самооборона Криму» з’явилася напередодні анексії півострова і допомагала російській анексії. 11 червня 2014 року підконтрольний Кремлю парламент півострова узаконив цю організацію, ухваливши відповідний закон.

Правозахисники заявляли про причетність цього збройного формування до низки злочинів, значна частина з яких досі в Криму не розкрита.

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