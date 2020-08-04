У Києві провели обшуки у підозрюваного в участі в «самообороні Криму» – прокуратура АРК

Прокуратура Автономної Республіки Крим повідомила про підозру громадянину України, який за інформацією відомства був учасником «самооборони Криму».

Підозру повідомили за частиною 2 статті 260 Кримінального кодексу України (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань). До цього за місцем проживання підозрюваного в Києві провели обшуки, повідомили у пресслужбі відомства.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України, будучи учасником незаконного збройного формування «Самооборона Криму», протягом лютого-березня 2014 року, проходив службу на блокпосту, розташованому на в’їзді до міста Ялта, поблизу смт. Масандра Автономної Республіки Крим. При цьому, підозрюваний, будучи озброєним здійснював незаконні перевірки документів громадян України, обшук транспортних засобів, а також брав участь у їх затриманні на території півострова. За свої «заслуги» перед окупантами, у 2016 році «самообороновець» отримав медаль «За возвращение Крыма», – мовиться у повідомленні.

Відзначається, що під час обшуків, проведених 4 червня, правоохоронці виявили та вилучили речі і документи, що є доказами його протиправної діяльності та надання сприяння російській окупаційній владі у Криму.

Прокуратура АРК направила до суду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Чоловікові загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.

Імені підозрюваного у відомстві не назвали, однак, як стало відомо проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії від джерела в одному з українських відомств, йдеться про Олександра Расшивалов.

Публічних коментарів підозрюваного або його захисту наразі не було. Крим.Реалії намагаються з ним зв'язатися.