У Києві провели обшуки у підозрюваного в участі в «самообороні Криму» – прокуратура АРК

Прокуратура Автономної Республіки Крим повідомила про підозру громадянину України, який за інформацією відомства був учасником «самооборони Криму».
Підозру повідомили за частиною 2 статті 260 Кримінального кодексу України (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань). До цього за місцем проживання підозрюваного в Києві провели обшуки, повідомили у пресслужбі відомства.
«Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України, будучи учасником незаконного збройного формування «Самооборона Криму», протягом лютого-березня 2014 року, проходив службу на блокпосту, розташованому на в’їзді до міста Ялта, поблизу смт. Масандра Автономної Республіки Крим. При цьому, підозрюваний, будучи озброєним здійснював незаконні перевірки документів громадян України, обшук транспортних засобів, а також брав участь у їх затриманні на території півострова. За свої «заслуги» перед окупантами, у 2016 році «самообороновець» отримав медаль «За возвращение Крыма», – мовиться у повідомленні.
Відзначається, що під час обшуків, проведених 4 червня, правоохоронці виявили та вилучили речі і документи, що є доказами його протиправної діяльності та надання сприяння російській окупаційній владі у Криму.
Прокуратура АРК направила до суду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Чоловікові загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.
Імені підозрюваного у відомстві не назвали, однак, як стало відомо проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії від джерела в одному з українських відомств, йдеться про Олександра Расшивалов.
Публічних коментарів підозрюваного або його захисту наразі не було. Крим.Реалії намагаються з ним зв'язатися.
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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