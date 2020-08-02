Влада Чечні хоче побудувати дитячий табір в окупованій Алушті

Влада Чеченської Республіки хоче побудувати дитячий табір на території колишньої здравниці в окупованій Росією Алушті. Про це повідомляє російське інформагентство ТАСС з посиланням на міністра праці, зайнятості та соціального розвитку Чечні Усмана Баширова.

Він заявив, що окупаційна влада Криму передала у власність Чечні здравницю «на знак зміцнення дружніх відносин з братнім чеченським народом». Баширов уточнив, що комплекс знаходиться біля моря.

За інформацією кримських ЗМІ, мова йде про дитячий табір «Кримспоживспілки», побудований у 1970 році. Ще у вересні 2017 року підконтрольна Кремлю Рада міністрів Криму своїм розпорядженням передала об’єкт у власність Чеченської Республіки.