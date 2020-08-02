Влада Чечні хоче побудувати дитячий табір в окупованій Алушті

Влада Чеченської Республіки хоче побудувати дитячий табір на території колишньої здравниці в окупованій Росією Алушті. Про це повідомляє російське інформагентство ТАСС з посиланням на міністра праці, зайнятості та соціального розвитку Чечні Усмана Баширова.
Він заявив, що окупаційна влада Криму передала у власність Чечні здравницю «на знак зміцнення дружніх відносин з братнім чеченським народом». Баширов уточнив, що комплекс знаходиться біля моря.
За інформацією кримських ЗМІ, мова йде про дитячий табір «Кримспоживспілки», побудований у 1970 році. Ще у вересні 2017 року підконтрольна Кремлю Рада міністрів Криму своїм розпорядженням передала об’єкт у власність Чеченської Республіки.
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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