«Страусяча поведінка»: МЗC України прокоментувало повернення Росією ноти протесту через парад у Севастополі

Міністерство закордонних справ України назвало повернення російськими колегами ноти протесту щодо проведення 26 липня в окупованому Севастополі військово-морського параду «страусячою поведінкою» і наголосило, що така поведінка російських дипломатів не викликало здивування. Про це повідомило агентство «Укрінформ».
У МЗС заявили, що Росія навмисно повернула документ, «ніби його не було».
У зовнішньополітичному відомстві також наголосили, що Росія «повинна звикнути до того, що подібна її поведінка не шкодить офіційній фіксації чергового правопорушення з метою його включення до поточних та майбутніх справ щодо Росії у зв’язку з її триваючою збройною агресією проти України».
Напередодні Міністерство закордонних справ України повідомило, що передало ноту протесту в МЗС Росії через проведення Москвою параду в Севастополі 26 липня. Організацію цієї події в МЗС України назвали черговою ілюстрацією свідомих кроків Росії з ескалації напруженості в українсько-російських відносинах. Також Україна звернулася до ООН через російський парад у Криму.
Росія повернула згадану ноту без розгляду.
Генасамблея ООН у грудні 2019 року ухвалила резолюцію, що закликає Росію вивести свої війська з анексованого Криму і припинити окупацію території України.
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ