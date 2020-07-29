«Страусяча поведінка»: МЗC України прокоментувало повернення Росією ноти протесту через парад у Севастополі

Міністерство закордонних справ України назвало повернення російськими колегами ноти протесту щодо проведення 26 липня в окупованому Севастополі військово-морського параду «страусячою поведінкою» і наголосило, що така поведінка російських дипломатів не викликало здивування. Про це повідомило агентство «Укрінформ».

У МЗС заявили, що Росія навмисно повернула документ, «ніби його не було».

У зовнішньополітичному відомстві також наголосили, що Росія «повинна звикнути до того, що подібна її поведінка не шкодить офіційній фіксації чергового правопорушення з метою його включення до поточних та майбутніх справ щодо Росії у зв’язку з її триваючою збройною агресією проти України».

Напередодні Міністерство закордонних справ України повідомило, що передало ноту протесту в МЗС Росії через проведення Москвою параду в Севастополі 26 липня. Організацію цієї події в МЗС України назвали черговою ілюстрацією свідомих кроків Росії з ескалації напруженості в українсько-російських відносинах. Також Україна звернулася до ООН через російський парад у Криму.

Росія повернула згадану ноту без розгляду.

Генасамблея ООН у грудні 2019 року ухвалила резолюцію, що закликає Росію вивести свої війська з анексованого Криму і припинити окупацію території України.