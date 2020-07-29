Україна звернулася до ООН через російський парад у Криму

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця поінформував генерального секретаря ООН про проведення так званого «військово-морського параду» підрозділів Чорноморського флоту Росії в анексованому Криму, повідомило Постійне представництво України при ООН.

«Зокрема, у листі Кислиця зазначив, що російський «військово-морський парад» в Севастополі 26 липня порушує норми міжнародного права, у тому числі резолюції Генасамблеї. Україна засуджує триваючу мілітаризацію Криму, що становить суттєву загрозу регіональній безпеці», – йдеться в повідомленні.

Лист буде поширений як офіційний документ Генеральної асамблеї та Ради безпеки ООН, додали у представництві.

Напередодні Міністерство закордонних справ України повідомило, що передало ноту протесту в МЗС Росії через проведення Москвою параду в Севастополі 26 липня.

Організацію цієї події в МЗС України назвали черговою ілюстрацією свідомих кроків Росії з ескалації напруженості в українсько-російських відносинах.

Правозахисники заявили, що Росія наражає на небезпеку здоров’я кримчан, проводячи парад під час пандемії коронавірусу.

Генасамблея ООН у грудні 2019 року ухвалила резолюцію, що закликає Росію вивести свої війська з анексованого Криму і припинити окупацію території України.