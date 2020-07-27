26 липня в акваторії Севастопольської бухти пройшов парад із нагоди Дня військово-морського флоту Росії. Після параду на площі Нахімова влаштували виставку озброєння та агітували до служби в армії сусідньої Росії.



За інформацією підконтрольної Кремлю влади міста, у військово-морському параді та спортивному святі задіяли 57 кораблів і допоміжних суден, 20 БРТів, 28 літаків, гелікоптерів та безпілотників.



Парад могли побачити не всі охочі. Пройти до безпосереднього місця проведення свята могли ті, у кого були перепустки та запрошення. Периметр майданчика для проведення заходу був огороджений, його охороняла російська поліція та солдати. Більшість глядачів дивилися парад здалеку.



День військово-морського флоту Росії відзначається щороку в останню неділю липня. В анексованому Севастополі у цей день проходить військово-морський парад.



В Україні після 2014 року вважають перебування Чорноморського флоту в Криму незаконним, а країни Заходу неодноразово засуджували мілітаризацію півострова і нарощування російської військової присутності у Чорному морі. Генасамблея ООН у грудні 2019 року ухвалила резолюцію, що закликає Росію вивести свої війська з анексованого Криму і припинити окупацію території України.



Як минув День ВМФ Росії в анексованому Севастополі –​ дивіться у фотогалереї Крим.Реалії.