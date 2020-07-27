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27 липня 2020, Київ 11:52
Фотогалереї

Свято не для всіх: російський День флоту в Севастополі (фотогалерея)

26 липня в акваторії Севастопольської бухти пройшов парад із нагоди Дня військово-морського флоту Росії. Після параду на площі Нахімова влаштували виставку озброєння та агітували до служби в армії сусідньої Росії.

За інформацією підконтрольної Кремлю влади міста, у військово-морському параді та спортивному святі задіяли 57 кораблів і допоміжних суден, 20 БРТів, 28 літаків, гелікоптерів та безпілотників.

Парад могли побачити не всі охочі. Пройти до безпосереднього місця проведення свята могли ті, у кого були перепустки та запрошення. Периметр майданчика для проведення заходу був огороджений, його охороняла російська поліція та солдати. Більшість глядачів дивилися парад здалеку.

День військово-морського флоту Росії відзначається щороку в останню неділю липня. В анексованому Севастополі у цей день проходить військово-морський парад.

В Україні після 2014 року вважають перебування Чорноморського флоту в Криму незаконним, а країни Заходу неодноразово засуджували мілітаризацію півострова і нарощування російської військової присутності у Чорному морі. Генасамблея ООН у грудні 2019 року ухвалила резолюцію, що закликає Росію вивести свої війська з анексованого Криму і припинити окупацію території України.

Як минув День ВМФ Росії в анексованому Севастополі –​ дивіться у фотогалереї Крим.Реалії.

Російський солдат несе металеве загородження
1 Російський солдат несе металеве загородження
Пройти до безпосереднього місця проведення свята могли тільки ті, у кого були перепустки та запрошення. У цих глядачів їх не було
2 Пройти до безпосереднього місця проведення свята могли тільки ті, у кого були перепустки та запрошення. У цих глядачів їх не було
Представник російської поліції пояснює, що прохід на трибуни для перегляду параду &ndash;​ тільки за перепустками
3 Представник російської поліції пояснює, що прохід на трибуни для перегляду параду –​ тільки за перепустками
Туристи спостерігають за парадом здалеку
4 Туристи спостерігають за парадом здалеку
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Глядачі піднімаються на Палац піонерів, щоб побачити парад зверху
6 Глядачі піднімаються на Палац піонерів, щоб побачити парад зверху
З місця, де сидять ці глядачі, видимість вкрай обмежена
7 З місця, де сидять ці глядачі, видимість вкрай обмежена
Люди залізли на ліхтар для кращого огляду
8 Люди залізли на ліхтар для кращого огляду
Охочі побачити парад мали пройти металошукачі та показати особисті речі
9 Охочі побачити парад мали пройти металошукачі та показати особисті речі
Але деякі з них знайшли інший шлях
10 Але деякі з них знайшли інший шлях
Прохід на площу Нахімова на виставку озброєнь перекритий
11 Прохід на площу Нахімова на виставку озброєнь перекритий
Глядачі параду п&#39;ють шампанське на площі Нахімова...
12 Глядачі параду п'ють шампанське на площі Нахімова...
...і фотографуються
13 ...і фотографуються
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У місті також помітили машину російського мотоклубу &laquo;Нічні вовки&raquo;
15 У місті також помітили машину російського мотоклубу «Нічні вовки»
Дитина у військовій формі та з прапором сусідньої Росії
16 Дитина у військовій формі та з прапором сусідньої Росії
Діти лізуть на бронемашину на площі Нахімова
17 Діти лізуть на бронемашину на площі Нахімова
Російські військові на площі Нахімова запрошують на службу до російської армії
18 Російські військові на площі Нахімова запрошують на службу до російської армії
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Головний корабель Чорноморського флоту Росії в анексованому Севастополі &ndash;​ крейсер &laquo;Москва&raquo; &ndash;​ стоїть у бухті в парадному строю
20 Головний корабель Чорноморського флоту Росії в анексованому Севастополі –​ крейсер «Москва» –​ стоїть у бухті в парадному строю
Стільці на березі бухти, на яких сиділи почесні гості
21 Стільці на березі бухти, на яких сиділи почесні гості
Крита трибуна з навісом від сонця для окремих глядачів на березі бухти
22 Крита трибуна з навісом від сонця для окремих глядачів на березі бухти
Черга на Севастопольський морський вокзал з охочих подивитися російські військові кораблі. Тут почали збиратися люди за дві години до відкриття проходу на вокзал
23 Черга на Севастопольський морський вокзал з охочих подивитися російські військові кораблі. Тут почали збиратися люди за дві години до відкриття проходу на вокзал
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Крим.Реалії

Передрук із «Крим.Реалії» / «Крым.Реалии»

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