Концерти співачки Zivert, яка виступала в Криму, в Одесі та Києві скасували

Запланований раніше концерт російської співачки Юлії Зиверт, відомої як Zivert, в Одесі 24 липня не відбудеться. Про це свідчать зокрема сайти для продажу квитків.

Про скасування концерту в Києві повідомив заклад Osocor Residence, який пояснив скасування «політичними перепонами».

Сама Зиверт днями повідомила про скасування своїх виступів в Одесі та Києві, пояснивши їх обмеженнями через коронавірусну пандемію. При цьому в’їзд з країн зі значним поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 в Україну можливий за умови проходження двотижневої самоізоляції або ж тестування на коронавірус методом полімеразно-ланцюгової реакції.

На скасування концертів також звернув увагу громадський активіст Сергій Стерненко, який раніше брав участь в акціях проти виступів в Одесі артистів, що виступали в анексованому Криму.

«Копнякова демократія через розголос в дії», – прокоментував він.

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13 липня проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії повідомив, що російська співачка Юлія Зиверт, яка раніше виступала в анексованому Криму, планує два концерти в Україні – в Одесі (24 липня) та в Києві (4 серпня).

13 липня Державна прикордонна служба України заборонила в’їзд до України російському актору, який зіграв одну з головних ролей у знятому зокрема на території окупованого Кримського півострова фільмі «Балканський кордон» (2019 рік), затримали в аеропорту «Бориспіль» у Києві, заборонили в’їзд в Україну на три роки.

У червні Державна прикордонна служба Україна повідомила у відповідь на запит Радіо Свобода, що від початку 2014 року до 9 червня 2020-го ухвалила 10612 рішень про заборону в’їзду іноземцям в Україну.