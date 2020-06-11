Прикордонники з 2014 року заборонили в’їзд в Україну близько 11 тисячам іноземців

Державна прикордонна служба від початку 2014 року до 9 червня 2020-го ухвалила 10612 рішень про заборону в’їзду іноземцям в Україну. Про це ДПСУ повідомила у відповіді на запит Радіо Свобода. Цього року ухвалено 874 таких рішення, йдеться у відповіді.

«При цьому за незаконне перетинання (спробу) державного кордону з 1 січня 2014 року до 9 червня 2020-го винесено 3285 рішень про заборону в’їзду іноземцям в Україну», – повідомили у ДПСУ.

У прикордонній службі навели 11 причин, через які іноземців можуть не допустити в Україну.

Серед них, зокрема, загроза національній безпеці України, невиконання рішення про заборону в’їзду в Україну, в’їзд із порушеннями до анексованого Криму чи зони проведення операції Об’єднаних сил, подання завідомо неправдивих відомостей про себе або підроблених документів, спроба незаконного перетину державного кордону України поза пунктом пропуску.

Напередодні у міграційній службі повідомили, що від 2014 року ДМС, її територіальні органи й підрозділи ухвалили 11042 рішення про заборону в’їзду в Україну стосовно іноземців і осіб без громадянства. Зокрема, йдеться в повідомленні, за чотири місяці 2020 року, ухвалено 1361 таке рішення.

На початку червня Служба безпеки на запит Радіо Свобода повідомила, що, починаючи з 2014 року, заборонила в’їзд на територію України 9838 іноземним громадянам, зокрема цього року – 573 особам.

У відомстві додали, що рішення СБУ ухвалювалися в інтересах національної безпеки.

У СБУ також додали, що відповідно до закону, рішення про заборону в’їзду іноземцям на територію України, крім СБУ, можуть ухвалювати також прикордонна і міграційна служби.

В Україні також Міністерство культури веде перелік російських артистів, яким заборонено перетинати український кордон через загрозу національній безпеці.​