СБУ з 2014 року заборонила в’їзд до України майже 10 тисячам іноземців

Служба безпеки України, починаючи з 2014 року, заборонила в’їзд на територію України 9838 іноземним громадянам, зокрема цього року – 573 особам, повідомили в СБУ на запит Радіо Свобода.

У відомстві додали, що рішення СБУ ухвалювалися в інтересах національної безпеки.

«Служба безпеки України в межах своєї компетенції ухвалює рішення про заборону в’їзду в Україну іноземцям або особам без громадянства в інтересах забезпечення національної безпеки України. Так, у період з 2014 по 2020 рік СБУ заборонено в’їзд на територію України 9838 іноземним громадянам, з них у 2020 році – 573», – йдеться у відповіді.

Громадянами яких країн були вказані особи – у СБУ не уточнюють.

У СБУ також додали, що відповідно до закону, рішення про заборону в’їзду іноземцям на територію України, крім СБУ, можуть ухвалювати також прикордонна і міграційна служби.

В Україні також Міністерство культури веде перелік російських артистів, яким заборонено перетинати український кордон через загрозу національній безпеці.​