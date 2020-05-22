Лідеру КПРФ Зюганову продовжено заборону в’їзду в Україну на 3 роки – СБУ

За останній місяць Служба безпеки заборонила в’їзд до України 41 іноземцю, зокрема під продовження на три роки заборони на в’їзд потрапив лідер КПРФ Геннадій Зюганов, повідомила СБУ у Telegram.

«Серед них (тих, кому заборонено в’їзд – ред.): російські пропагандисти, члени терористичних організацій, сепаратисти та прибічники неонацизму», – йдеться в повідомленні.

Також, за даними СБУ, на три роки в Україну заборонено в’їзд російському продюсерові Максиму Фадєєву.

«СБУ ухвалює такі рішення щодо осіб, дії яких несуть загрозу національній безпеці та територіальній цілісності України», – пояснили у відомстві.

Торік Служба безпеки заборонила в’їзд 675 росіянами в Україну.

В Україні також Міністерство культури веде перелік російських артистів, яким заборонено перетинати український кордон через загрозу національній безпеці.​