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22 травня 2020, Київ 15:11
Новини | Політика

Лідеру КПРФ Зюганову продовжено заборону в’їзду в Україну на 3 роки – СБУ

Лідер КПРФ Геннадій Зюганов (праворуч)

За останній місяць Служба безпеки заборонила в’їзд до України 41 іноземцю, зокрема під продовження на три роки заборони на в’їзд потрапив лідер КПРФ Геннадій Зюганов, повідомила СБУ у Telegram.

«Серед них (тих, кому заборонено в’їзд – ред.): російські пропагандисти, члени терористичних організацій, сепаратисти та прибічники неонацизму», – йдеться в повідомленні.

Також, за даними СБУ, на три роки в Україну заборонено в’їзд російському продюсерові Максиму Фадєєву.

«СБУ ухвалює такі рішення щодо осіб, дії яких несуть загрозу національній безпеці та територіальній цілісності України», – пояснили у відомстві.

Торік Служба безпеки заборонила в’їзд 675 росіянами в Україну.

В Україні також Міністерство культури веде перелік російських артистів, яким заборонено перетинати український кордон через загрозу національній безпеці.​

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