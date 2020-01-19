МВС: в Україну не пустили групу російських акторів

Українські прикордонники не пропустили в Україну групу російських акторів, один із яких незаконно відвідував анексований Росією Крим, повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

«В аеропорту Запоріжжя прикордонний контроль на в’їзд в Україну не пройшла група акторів з Росії. Вони прибули рейсом із Варшави. Під час оформлення стосовно одного з іноземців спрацювала база даних щодо вивчення додаткових обставин перетину ним державного кордону. Як встановили співробітники Держприкордонслужби, громадянин Росії незаконно відвідував окуповану його країною територію Криму. Прикордонники відмовили йому у перетині кордону, а також довели рішення про заборону в’їзду на територію нашої держави і проставили відмітку в паспортному документі», – йдеться в повідомленні.

Ще троє росіян не змогли пояснити доцільності й мети свого перебування в Україні, додали в МВС.

За даними міністерства, протягом минулого року прикордонники відмовили у в’їзді в Україну понад 7300 громадянам Росії, стосовно яких діяла заборона в’їзду чи які перевищили термін перебування в Україні, або стосовно яких була наявна інформація, що вони незаконно відвідували окуповані території.

Міністерство культури України веде перелік російських артистів, яким заборонено перетинати український кордон через загрозу національній безпеці.​