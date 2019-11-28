В Україну не пропустили російського актора Миколу Іванова – через відвідини Криму

Прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» в пункті пропуску «Бориспіль» не пропустили в Україну чергового російського актора, повідомляє сайт Державної прикордонного служби України. Як повідомили Радіо Свобода у правоохоронних органах, це сталося 27 листопада, йдеться про 39-річного Миколу Іванова.

«Громадянин РФ прибув рейсом з Мінська. Під час бесіди росіянин повідомив, що у 2018 році в'їжджав на територію тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим через закриті пункти пропуску», – вказано в повідомленні.

Метою приїзду в Україну актор назвав участь у кастингу одного з серіалів.

Тепер Іванову заборонений в’їзд на територію України терміном на 3 роки, інформують прикордонники.

На початку листопада за аналогічних обставин в Україну не пустили російську акторку Маргариту Аброськіну.

Міністерство культури України веде перелік російських артистів, яким заборонено перетинати український кордон через загрозу національній безпеці.​