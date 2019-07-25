Російській телеведучій Дані Борисовій заборонили на три роки в’їжджати на територію України, повідомляє «Детектор медіа», посилаючись на прес-службу Служби безпеки України.

Сама Борисова прокоментувала заборону в’їзду РИА Новости, заявивши, що «ввела в оману» українську владу під час попереднього свого візиту до Києва щодо своїх візитів до анексованого Криму.

15 липня телеведуча повідомила у своєму інстаграмі, що «без проблем» приїхала до Києва для участі у зйомках чергового сезону російського телешоу «Пацанки».

Міністерство культури України веде перелік російських артистів, яким заборонено перетинати український кордон через загрозу національній безпеці. Останнє оновлення цього списку було 14 червня, тоді там було 147 осіб.