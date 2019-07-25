Посольство Росії: Україна звільнила екіпаж затриманого російського танкера

Екіпаж затриманого в Україні російського танкера повертається додому, повідомляють російські ЗМІ з посиланням на прес-аташе посольства Росії в Києві Дениса Голенка.

Уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова заявила, що моряки прямують у Молдову, а звідти вони вилетять до Москви.

«Уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова провела телефонну розмову зі своєю українською колегою Людмилою Денісовою, яка повідомила, що 10 членам екіпажу російським громадянам не висунули звинувачень. Їх зараз саджають на автобус, який поїде на територію Молдови, а звідти вони вилетять до Москви», – повідомили в прес-службі омбудсмена Росії.

У СБУ цю інформацію наразі не підтверджували.

Служба безпеки України 25 липня повідомила, що спільно з військовою прокуратурою в порту Ізмаїл затримала російський танкер Neyma, який, за даними відомства, блокував українські військові кораблі «Нікополь», «Бердянськ» і «Яни Капу» біля Керченської протоки в листопаді минулого року.

За даними СБУ, Росія перейменувала танкер після захоплення українських суден і моряків, і тепер він називається Nika Spirit.

Міністерство закордонних справ Росії заявило, що «з’ясовує обставини» затримання танкера в порту Ізмаїла (Одеська область) і готове до «вжиття адекватних заходів».