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25 Липень 2019, Київ 17:48
Новини | Політика

МЗС Росії «з’ясовує обставини» затримання СБУ російського танкера і обіцяє «наслідки»

СБУ 25 липня повідомила, що спільно з військовою прокуратурою в порту Ізмаїл затримала російський танкер Neyma, який, за даними відомства, блокував українські військові кораблі «Нікополь», «Бердянськ» і «Яни Капу» біля Керченської протоки в листопаді минулого року

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Міністерство закордонних справ Росії «з’ясовує обставини» затримання Службою безпеки і військовою прокуратурою України російського танкера «для вжиття адекватних заходів». Заяву пресслужби МЗС цитують російські державні ЗМІ.

«Якщо йдеться про захоплення росіян у заручники, це буде кваліфіковано як грубе порушення міжнародного права і наслідки не змусять себе чекати», – заявляють у МЗС Росії.

Служба безпеки України 25 липня повідомила, що спільно з військовою прокуратурою в порту Ізмаїл затримала російський танкер Neyma, який, за даними відомства, блокував українські військові кораблі «Нікополь», «Бердянськ» і «Яни Капу» біля Керченської протоки в листопаді минулого року.

За даними СБУ, Росія перейменувала танкер після захоплення українських суден і моряків біля Керченської протоки, і тепер він називається Nika Spirit.

Речниця СБУ Олена Гітлянська в коментарі Радіо Свобода заявила, що наразі не може розкривати інформацію щодо моряків на борту судна.

СБУ оприлюднила відео затримання російського корабля
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СБУ оприлюднила відео затримання російського корабля

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