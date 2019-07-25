СБУ оприлюднила відео затримання російського танкера

Служба безпеки України оприлюднила відео із затриманням російського танкера Neyma, який, за її даними, блокував українські військові катери і буксир у Керченській протоці минулого року.

Раніше в СБУ повідомили, що провели затримання спільно з Військовою прокуратурою.

«Слідство встановило, що танкеру Neyma з метою приховання причетності до незаконних дій і акту агресії, які відбувалися 25 листопада 2018 року, російські власники змінили назву на Nika Spirit», – повідомили в СБУ.

На даний час група слідчих СБУ, військових прокурорів і прикордонників на затриманому танкері закінчила санкціоновані українським судом слідчі дії – обшук з метою встановлення фактичних обставин справи, вилучення документів з судна, записів радіоперемовин під час конфлікту, бортових журналів, додали в СБУ.

За повідомленням, допитані члени команди судна. «Вказане судно визнано речовим доказом, готується клопотання до суду про його арешт», – йдеться в повідомленні.

Речниця СБУ Олена Гітлянська в коментарі Радіо Свобода заявила, що наразі не може розкривати інформацію щодо моряків на борту судна.

25 листопада 2018 року у Азовському морі прикордонники та співробітники ФСБ Росії вчинили силове захоплення із застосуванням зброї трьох українських військових кораблів та членів їхніх екіпажів. Кілька моряків при цьому отримали поранення. Росія звинуватила 24-х українських моряків у нібито незаконному перетині кордону Росії.

Київ вважає те, що сталося, актом агресії, а моряків називає військовополоненими. Позицію України підтримали США, НАТО і Євросоюз. ООН визнала захоплених моряків військовополоненими.