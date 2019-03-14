В ООН заявили, що захоплених ФСБ Росії українських моряків слід вважати військовополоненими

Українські моряки, захоплені ФСБ Росії біля берегів анексованого Криму, мають вважатися військовополоненими. Про це мовиться у доповіді Управління верховного комісара ООН з прав людини.

«Управління верховного комісара ООН з прав людини зазначає, що члени українського екіпажу, затриманого російськими органами влади в Керченській протоці 25 листопада 2018 року можуть вважатися військовополоненими і підпадати під захист, передбачений Третьою Женевською конвенцією», – мовиться у звіті.

Вони мають перебувати в статусі військовополонених, допоки компетентний суд не ухвалить інше рішення, зазначили в ООН.

Це означає, що на моряків заборонено чинити тиск, залякувати і відмовляти в необхідній медичній допомозі.

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25 листопада 2018 року російські прикордонники ФСБ поблизу Керченської протоки відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три судна з 24 моряками. Українська влада визнає цих моряків військовополоненими. Країни Заходу закликають Росію звільнити моряків і забезпечити свободу судноплавства в Керченській протоці.

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