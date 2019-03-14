Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
14 Березень 2019, Київ 18:06
Новини | Політика

В ООН заявили, що захоплених ФСБ Росії українських моряків слід вважати військовополоненими

Згідно Женевській конвенції, на полонених моряків заборонено чинити тиск, залякувати і відмовляти в необхідній медичнії допомозі

Дивитись коментарі

Українські моряки, захоплені ФСБ Росії біля берегів анексованого Криму, мають вважатися військовополоненими. Про це мовиться у доповіді Управління верховного комісара ООН з прав людини.

«Управління верховного комісара ООН з прав людини зазначає, що члени українського екіпажу, затриманого російськими органами влади в Керченській протоці 25 листопада 2018 року можуть вважатися військовополоненими і підпадати під захист, передбачений Третьою Женевською конвенцією», – мовиться у звіті.

Вони мають перебувати в статусі військовополонених, допоки компетентний суд не ухвалить інше рішення, зазначили в ООН.

Це означає, що на моряків заборонено чинити тиск, залякувати і відмовляти в необхідній медичній допомозі.

Захопити у полон, не лікувати, призначити психіатричну експертизу. Як Росія порушує міжнародне право

Богдан Небилиця і ще троє українських моряків у російському суді.
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Захопити у полон, не лікувати, призначити психіатричну експертизу. Як Росія порушує міжнародне право

25 листопада 2018 року російські прикордонники ФСБ поблизу Керченської протоки відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три судна з 24 моряками. Українська влада визнає цих моряків військовополоненими. Країни Заходу закликають Росію звільнити моряків і забезпечити свободу судноплавства в Керченській протоці.

НА ЦЮ Ж ТЕМУ:

(Радіоперехоплення переговорів російського командування з екіпажами кораблів Росії щодо атаки на човни ВМС України)

(Відео моменту, коли корабель Росії цілеспрямовано таранить український човен у Керченській протоці)

Болтон: зустрічі Трампа і Путіна не буде, поки Росія утримує українські кораблі й моряків

ЄС-Україна: євродипломатія каже, що санкції посилила, а Київ очікує «дзеркальних кроків»

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG