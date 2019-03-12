Захопити у полон, не лікувати, призначити психіатричну експертизу. Як Росія порушує міжнародне право

Слідче управління ФСБ Росії призначило психіатричну експертизу вже загалом 14 українським військовополоненим морякам.

Ще трьом полоненим В’ячеславу Зінченку, Андрію Драчу та Володимиру Терещенку, попри протест захисту, 12 березня 2019 року слідство вручило постанови про призначення амбулаторної психолого-психіатричної експертизи.

Захист заперечує наявність підстав для призначення такої експертизи, зокрема, і на підставі того, що слідство не заявляло міждержавний запит до України з метою витребування необхідної інформації щодо військовополонених.

«У зв'язку з явним наміром слідства провести дану експертизу, незважаючи на заперечення захисту, всі адвокати заявили клопотання про забезпечення присутності захисника при проведенні експертизи щодо кожного військовополоненого», – повідомив на своїй сторінці у мережі Facebook адвокат Микола Полозов.

На цей факт різко відреагувало посольство США в України.

Не порушувати права, а звільнити

Посольство США в Україні висловило глибоку стурбованість ставленням Росії до несправедливо затриманих нею моряків.

Про це повідомляє прес-служба посольства у Twitter.

«Замість того, щоб проводити психіатричні експертизи стосовно українських моряків, що порушує їхні права, Росія має негайно звільнити всіх українських моряків і всіх українських політв'язнів», – наголосили у посольстві США.

Також звільнити захоплених біля берегів Криму українських військовослужбовців, а також інших незаконно затриманих українських громадян, зокрема, режисера Олега Сенцова і активіста Володимира Балуха. закликала російську владу міністр закордонних справ Австрії Карін Кнайсль.

Про це вона сказала під час спільної прес-конференції в Москві з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

«Австрія висловлює жаль щодо військової ескалації в Керченській протоці 25 листопада. І в зв'язку з цим ми продовжуємо закликати до звільнення 24 українських моряків і захоплених кораблів. І також йдеться про звільнення незаконно затриманих українських громадян, включаючи Олега Сенцова і Володимира Балуха», – сказала Кнайсль, яка перебуває із дводенним візитом у Росії.

ООН і ПАРЄ: українські моряки можуть вважатися військовополоненими

Як нагадують українські правники-міжнародники – у доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини про ситуацію з правами людини в Україні 16 листопада 2018 року - 15 лютого 2019 року у пункті пункті 103 (та більш коротко у пункті 14) зазначено, що, на думку Управління, 24 члени екіпажів суден ВМС ЗС України, затримані Росією 25 листопада 2018 року біля Керченської протоки, можуть вважатися військовополоненими, що знаходяться під захистом Третьої Женевської конвенції 1949 року.

«В будь-якому разі, вони повинні користуватися статусом військовополонених до тих пір, допоки компетентний трибунал не прийме іншого рішення», – пише на своїй сторінці професор права Антон Кориневич.

Ця позиція Управління повинна бути використана українською стороною для роботи по цій ситуації, наголошує Кориневич.

Крім того, є посилання на Женевські конвенції у тексті резолюції ПАРЄ, нагадує ​Володимир Василенко, суддя Міжнародного кримінального трибуналу у справах колишньої Югославії.

На його думку, ПАРЄ чітко дало зрозуміти, що вважає українських моряків, які були захоплені збройними силами Росії, військовополоненими, а відтак на них мають поширюватися усі норми, які визначаються статусом «військовополонений».

Тобто українські моряки не повинні трактуватися Росією як кримінальні злочинці.

ПАРЄ ставиться до українських моряків як до військовополонених, хоч і не вживає цього слова у своїй резолюції.

Ніхто не може заперечити той факт, що українські моряки були законними комбатантами – особами, які перебували на службі у збройних силах України. І вони були захоплені збройними силами Росії.

І тут немає значення як визначати «театр воєнних дій» – українськими чи російськими водами.

Це означає, що Росія не має права судити. Вони військовополонені і відповідно до Женевських конвенції підлягають особливому захисту.

КГБ, приємником якого є сучасне ФСБ Росії, широко використовувало практику каральної психіатрії до політичних в'язнів, піддаючи здорових людей психіатричним експертизам і примусовому лікуванню та утримуванню у закритих психіатричних лікарнях.

Цей злочин був засуджений міжнародною спільнотою.