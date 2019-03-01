Із Криму етапом: що відбувається з Володимиром Балухом і фігурантами «справ Хізб ут-Тахрір»

Шістьох фігурантів ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір» знову вивезли з СІЗО Сімферополя в напрямку Ростова-на-Дону в сусідній із Кримом Росії для участі в судовому засіданні, яке заплановане на 12 березня. Також слідство ФСБ Росії висунуло вісьмом фігурантам другої бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» додаткове звинувачення в підготовці до насильницького захоплення влади.

Тим часом українського активіста Володимира Балуха, засудженого в анексованому Криму, етапують в одну з колоній російської Твері. Цю інформацію Кримській правозахисній групі повідомила адвокат Ольга Дінзе. За її словами, захистові так і не вдалося з’ясувати причину етапування Балуха.

Серед тих, кого вивезли до Ростова-на-Дону, виявився житель Краснокам’янки Ялтинського району Арсен Джеппаров. До арешту він працював оператором на газовій котельні і будівельником. Його дружина Зарема Джеппарова нарікає, що Арсена перемістили з Криму раніше, аніж вона розраховувала.

Їх етапували швидко й несподівано

«Про етапування ми дізналися буквально вчора. Ми думали, це буде трохи пізніше, щоб встигнути зробити передачки, щоб вони їхали не з порожніми руками, а з продуктами. Але виявилося, що їх етапували швидко й несподівано. Це завжди важко, тому що їх, як правило, залишають на карантині в Краснодарі, а це ставлення відповідне ‒ там були конфлікти у деяких хлопців. Звичайно, немає можливості влаштувати побачення, зробити передачку, щоб вони могли до Ростова дотягнути. Іноді переводять відразу, а іноді можуть на тиждень, на два, на місяць, як минулого разу, застрягти в Краснодарі. Справу відсилали на дорозслідування, одному з них змінили частину кримінальної статті, а звинувачення мого чоловіка так і залишилося ‒ «учасник терористичної організації». Були тільки слова двох прихованих свідків про це, й більше нічого», – каже жінка.

Зарема Джеппарова зазначає, що всі клопотання, які вона подає з адвокатом, ростовський суддя відхиляє.

«Він (Арсен Джеппаров – ред.) написав звернення до начальника Сімферопольського СІЗО про те, що у нього болить серце, проблеми з тиском і часті головні болі. І тоді, і зараз ніхто не звертає уваги на звернення письмові, усні, ніхто нічого не робить. Ліки дуже важко передати, тому що на кожен медикамент необхідне призначення лікаря. Чоловік пише запит на огляд, а вони не приходять ‒ звісно, призначення дати не можуть. Зараз, після приїзду до Ростова, писатимемо з адвокатом запит на обстеження», – каже дружина Арсена Джеппарова.

Журналіст Тарас Ібрагімов нагадує, що загалом у причетності до забороненої на території Росії організації «Хізб ут-Тахрір», а Москва насаджує цю заборону і в окупованому українському Криму, хоча в Україні організація діє легально, – на півострові звинувачують 32 людини.

«Схема така: за версією слідства, ці люди збираються в якісь групи по кілька осіб, читають заборонені книжки, нібито пропагують ідеї «Хізб ут-Тахрір». Цих людей прослуховують, потім знаходяться таємні свідки, які дають свідчення про те, що підозрювані беруть участь у цій організації ‒ і все готово. У ялтинській справі цікавий момент: її фігурантів етапували назад до Ростова (Ростова-на-Дону – ред.), хоча їх уже там слухали. Справу повернули свого часу на повторне розслідування, і при першому розгляді таємний свідок розкрився в суді, тобто виявив бажання відкрито свідчити. З’ясувалося, що це звичайний житель Криму, на якого тиснули співробітники ФСБ, щоб він дав обвинувальні свідчення проти шістьох фігурантів справи. Вони були знайомі, хоча це не обов’язково. Таємним свідком може бути й співробітник ФСБ», – розповідає журналіст.

Тарас Ібрагімов підкреслює, що за 5 років ніхто з фігурантів не визнав свою провину, через що російське слідство використовує різні методи тиску.

Можуть звинуватити за ще однією статтею за те, що фігурант занадто активний у СІЗО або не хоче йти на співпрацю і компроміси зі слідством. Наприклад, це «спроба захоплення влади»

«Родичам не дозволяють ходити до СІЗО на побачення, хоча це дозволено. Тобто люди можуть рік не бачити своїх рідних навіть на судових засіданнях, тому що вони відбуваються у закритому режимі з весни 2017 року. Можна тільки листуватися, і то це досить складний процес. Можуть звинуватити за ще однією статтею за те, що фігурант занадто активний у СІЗО або не хоче йти на співпрацю і компроміси зі слідством. Наприклад, це «спроба захоплення влади». Слідство мотивує звинувачення тим, що воно зупинило таку спробу, але на основі експертиз розмов цих людей робиться висновок, що на основі вчення партії «Хізб ут-Тахрір» обвинувачені у майбутньому спробують захопити владу в Криму. Якщо резюмувати, то всі ці справи теоретичні», – наголошує Ібрагімов.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському «халіфаті», але вони відкидають терористичні методи досягнення цього й стверджують, що зазнають несправедливого переслідування в Росії та в анексованому нею Криму. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у 2003 році, внісши організацію до списку об’єднань, названих «терористичними». Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їхнє переслідування мотивованим за релігійною ознакою.

Тим часом адвокат Ольга Дінзе, яка захищає українського активіста Володимира Балуха, розмірковує про можливі причини його етапування до російської Твері.

«Два дні тому мені стало відомо, що Балуха етапують у колонію загального режиму у Тверській області (Росії ‒ ред.), у яку саме ‒ можна тільки припустити. Можливо, це колонія № 6. Ми зможемо дізнатися причину в нього, коли він прибуде на етап. Керченська колонія просто хотіла позбутися незручного в’язня і просто перевела його в інше місце. У Твері досить жорстокі колонії, які перебувають під адміністрацією, і там часті випадки застосування насильства до ув’язнених. Я вважаю, що ще й з цим може бути пов’язане етапування. Володимир свій термін досиджуватиме в не дуже хороших умовах, хоча в Криму, в принципі, було й не краще», – каже адвокат.

Перша справа проти Володимира Балуха стосувалася звинувачень у зберіганні зброї, друга ‒ побиття начальника Роздольненського ізолятора тимчасового тримання. В обох випадках обвинувачений свою провину заперечував і наполягав, що його переслідують із політичних мотивів. Загалом проти активіста, який відкрито вивісив український прапор над своїм будинком, у різний час відкрили одну адміністративну і три кримінальні справи. При цьому Балух у 2018 році майже 7 місяців голодував на знак протесту проти свого переслідування.

Член Кримської правозахисної групи Олександр Сєдов упевнений, що російська влада боїться присутності на півострові таких політв’язнів.

«По-моєму, все досить очевидно: влада не хоче мати на окупованій території такий фактор напруги, як досить відомий український активіст. Вони бояться, що в Керчі і в Криму взагалі зберуться люди для організації допомоги, а у Твері це зробити набагато складніше. З тієї ж причини вони перевели Олега Сенцова якнайдалі в Лабитнангі, українських моряків ‒ у «Лефортово». Хочуть людей заслати якнайдалі, щоб вони не муляли очі й не могли ніяк згуртувати навколо себе людей, щоб не було з ними більш-менш надійного зв’язку. Тепер доведеться спеціально їхати, спілкуватися, а це досить складно. Балух мав активну проукраїнську громадянську позицію, від самого початку окупації відмовлявся знімати український прапор зі свого будинку, повісив табличку «вулиця Героїв Небесної сотні» й виступав в українських ЗМІ», – нагадує правозахисник.