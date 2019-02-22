«Справа Хізб ут-Тахрір» в Криму: фігурантів звинуватили в спробі захоплення влади

В анексованому Росією Криму слідство ФСБ Росії висунуло вісьмом фігурантам другої бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» додаткове звинувачення – в підготовці до насильницького захоплення влади. Про це проекту Радіо Свобода «Крим.Реалії» розповів адвокат Сергій Легостов.

«Сьогодні на слідчих заходах нас ознайомили з постановою про порушення ще однієї справи за статтею 278 кримінального кодексу Росії (насильницьке захоплення влади або насильницьке утримання влади – ред.). Додаткове звинувачення – це спроба посилити звинувачення і відійти трохи від класичних звинувачень в участі в «Хізб ут-Тахрір», з урахуванням, що громадськість веде активну дискусію про те, що ця організація визнана терористичною абсолютно необґрунтовано», – заявив Легостов.

Водночас адвокат одного з фігурантів цієї справи Серйрана Салієва Маммет Мамбетов заявив, що його підзахисний тепер «рекордсмен», оскільки недавно йому висунули ще одну статтю – про «пропаганду тероризму».

«Сьогодні нам повідомили про те, що порушено ще одну справу про підготовку до захоплення влади. Сейран тепер звинувачується за трьома статтями: участь у терористичній організації, пропаганді тероризму і спробі захоплення влади. Логіка цих звинувачень дуже проста: не хочеш говорити і визнавати провину – отримай по максимуму. Звинувачення висмоктується з пальця», – розповів адвокат.

У жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисараю. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекір’яєв і Ернес Аметов. ФСБ інкримінує їм участь в забороненій в Росії і анексованому Криму організації «Хізб ут-Тахрір».

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що їх несправедливо переслідують в Росії і в окупованому нею Криму. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» в 2003 році, включивши в список «терористичних» організацій.