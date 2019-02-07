У Криму заборонили побачення з родичами фігурантові «справи Хізб ут-Тахрір» – активісти

Підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя відмовив фігурантові другої бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» Мемету Белялову в задоволенні апеляційної скарги на заборону побачень з родичами. Як повідомляє громадянська ініціатива «Кримська солідарність», контрольований Росією суд мотивував своє рішення тим, що такі побачення можуть «нашкодити слідству» і сприяти «знищенню слідчих доказів».

16 січня підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму відхилив скарги фігурантів другої бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» Мемета Белялова і Сейрана Салієва на продовження їм запобіжного заходу у вигляді утримання в СІЗО.

У жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисараю. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекір’яєв і Ернес Аметов. ФСБ інкримінує їм участь в забороненій в Росії і анексованому Криму організації «Хізб ут-Тахрір».

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що їх несправедливо переслідують в Росії і в окупованому нею Криму. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» в 2003 році, включивши в список «терористичних» організацій.