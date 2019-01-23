ФСБ заявляє, що в Криму обшукує будинки «учасників українського батальйону»

Російські ЗМІ з посиланням на прес-службу ФСБ заявляють, що силовики проводять в анексованому Криму обшуки у двох учасників «незаконного українського батальйону імені Номана Челебіджихана».

За повідомленням, обшуки відбуваються в рамках кримінальної справи, порушеної за статтею російського кримінального кодексу про «організацію незаконного збройного формування або участь у ньому».

Вранці стало відомо, що в Сімферополі в мікрорайоні компактного проживання кримських татар Фонтани в будинку на вулиці Емель проходить обшук.

Інші подробиці поки що невідомі.

У листопаді 2018 року адвокат Іслям Веліляєв заявив, що в анексованому Криму можуть почастішати кримінальні переслідування за звинуваченням в участі у «незаконних збройних формуваннях».

Після анексії в Криму фактична російська влада практикує масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».